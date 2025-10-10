Causa IAFEP: liberaron a Mauro Andión tras ofrecer una caución de $100 millones y entregar su pasaporte

El ex presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Mauro Andión, recuperó la libertad este jueves luego de que la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia aceptara el pedido de sus abogados defensores, Marco Molero y Gastón Chapo, quienes ofrecieron una caución real de $100 millones y la entrega del pasaporte como garantía.

La medida fue dispuesta por la jueza Dolly Fernández, quien coincidió con la defensa en que no hay peligro procesal ni riesgo de fuga, dado que la investigación ya se encuentra elevada a juicio y la prueba principal fue producida. Andión permanecía detenido desde hacía más de un año, acusado de malversación de fondos y administración fraudulenta durante su gestión al frente del organismo provincial.

Los argumentos de la defensa

En su planteo, la defensa de Andión se apoyó en un precedente reciente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que semanas atrás había concedido la libertad a la coimputada Laura Moreno bajo condiciones similares. “No existe riesgo de entorpecimiento del proceso, porque toda la prueba ya fue producida y la causa está en condiciones de ser juzgada”, explicó el abogado Marco Molero.en declaraciones a Radio Libertad.

El letrado señaló que, junto con la caución millonaria, se entregó el pasaporte del imputado y se ofreció garantía profesional solidaria de los defensores en caso de incumplimiento. “Si Andión no se presentara a las audiencias o violara las condiciones impuestas, nosotros mismos respondemos por la caución”, aclaró.

Una causa elevada a juicio, pero sin fecha de debate

Aunque la causa fue formalmente elevada a juicio oral, aún persiste una discusión sobre la competencia judicial, lo que impide fijar fecha de debate. “Existe un conflicto entre la Cámara Segunda y la Cámara Tercera sobre qué tribunal debe intervenir”, explicó Molero. “Hasta que eso no se resuelva, no se puede abrir el plazo de ofrecimiento de prueba ni establecer el inicio del juicio.”

Según la defensa, esa indefinición fue uno de los motivos que reforzó el pedido de libertad, dado que el proceso podría demorarse varios meses más.

Un año detenido y una salida bajo control judicial

Andión permaneció privado de la libertad durante más de 380 días. Según Molero, la resolución se notificó en horas de la tarde y su liberación se concretó cerca de las 21:00 del jueves, luego de cumplir los requisitos de caución y formalizar la entrega del documento.

“La libertad bajo caución no significa impunidad, sino la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones”, sostuvo el abogado. “Nuestro cliente continúa a disposición de la Justicia y cumplirá con todas las citaciones que se dispongan.”

La causa IAFEP investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a programas sociales y productivos durante la anterior gestión. Además de Andión y Moreno, hay otros ex funcionarios y asesores implicados en la investigación, que lleva más de dos años en trámite y fue elevada a juicio a mediados de 2025.