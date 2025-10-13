Dónde voto: consultá el padrón definitivo en Chaco para las elecciones del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando los chaqueños deberán concurrir a las urnas para renovar cuatro bancas en Diputados y tres en el Senado.

El registro puede consultarse en el sitio oficial www.padron.gob.ar, donde cada votante debe ingresar su número de DNI, género y distrito electoral para conocer el establecimiento y la mesa donde emitirá su voto.

La disputa por las bancas nacionales

La contienda en Chaco estará marcada por una polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, los dos espacios con mayor peso político en la provincia.

El oficialismo provincial, alineado con Leandro Zdero y el presidente Javier Milei, postula a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider para el Senado, mientras que la lista de Diputados la integran Mercedes Goitía, Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori.

Del otro lado, el exgobernador Jorge Capitanich lidera la nómina de Fuerza Patria para el Senado, acompañado por la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. En la lista de Diputados figuran Sergio Dolce, Julieta Campo, Luisina Lita y Juan Manuel García.

Los espacios que buscan romper la polarización

Además de las dos principales fuerzas, competirán otras listas que aspiran a hacerse un lugar en el Congreso:

Vamos Chaco, encabezado por Claudia Panzardi y Eduardo Aguilar; el Frente Integrador, con Juan Carlos Bacileff Ivanoff al frente; y partidos como Proyecto Sur, NEPAR, Dignidad Popular, Polo Social – Movimiento de Bases y UNIR, entre otros.