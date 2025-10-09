Cachanosky: “De la dolarización argentina pasamos a la pesificación de Estados Unidos”

El analista económico Roberto Cachanosky criticó con ironía a la gestión del presidente Javier Milei al asegurar que “de la dolarización argentina pasamos a la pesificación de Estados Unidos”.

El economista comentó en una serie de publicaciones en la red social “X” el salvataje financiero de EE.UU que intervino en el mercado cambiario de la Argentina para estabilizar al dólar y el anuncio del secretario del Tesoro Scott Bessent de un swap de 20 mil millones de dólares.

Dólar

En uno de los mensajes titulado “´Aportes de fondos´ del Tesoro americano a la campaña de la LLA”, Cachanosky aseguró que “ponen plata para que no suba el dólar y afecte el resultado electoral del 26 de octubre”.

“Si EE.UU. tuvo que intervenir en el mercado de cambios para que no suba el dólar, habla de lo poco que cree el gobierno en un mercado libre y del desastre cambiario que han hecho”, remarcó.

“Es la primera vez que Estados Unidos interviene en el mercado de cambios de Argentina para sostener el peso. Parece que Caputo cumplió con su palabra: vendió hasta el último dólar para sostener su política intervencionista en el mercado de cambios y se quedó sin dólares”, concluyó el economista.

"Ustedes hicieron sapo"

Además se refirió al elogio de Milei al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien el presidente volvió a calificar como “lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina”.

“¿Te referís a Scott Bessent Javier Milei? Porque el que te salvó las papas del horno, por ahora, es el secretario del Tesoro de EE.UU. Uds hicieron sapo”, concluyó Cachanosky.