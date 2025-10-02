Carlos Maslatón: “El plan económico está muerto y vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre”

El analista financiero Carlos Maslatón afirmó que “el plan económico está muerto” y que “vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre”.

De este modo el economista se refirió al presente y al futuro del programa de la administración del presidente Javier Milei.

“El país se fundió”

“Si un país pide su salvataje financiero es porque se fundió y se quebró completamente. Porque en lugar de hacer las cosas bien, hizo las cosas mal”, sostuvo el economista.

“Lo que pasa es que el Gobierno se ha suicidado con esa política económica”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

“El fracaso se puede imputar solamente a ellos. Es más, la mayoría de los sectores políticos fueron muy colaborativos con todo lo que pidió el gobierno, demás colaborativo según mi gusto”, expresó.

Y luego fue contundente: ”El plan económico en realidad está muerto ahora. Vamos a ver la muerte oficial después del 26 de octubre”.

Para Maslatón el actual equipo económico “está quemadísimo”. “Además hay otro problema acá. Yo conociéndolo a Luis Caputo, me da la impresión que es un tipo que está asustado con lo que ha hecho y está tratando de huir, huir tanto financieramente él con sus intereses como él en cuanto funcionario”, aseveró.

“Yo no deseo que caiga el gobierno”

“Ahora los síntomas son de caída del gobierno. Yo no deseo que caiga el gobierno. Yo quiero que Milei se haga cargo del desastre que ha hecho”, insistió.

“Permanentemente exhorto por Twitter (sic) a todos los sectores políticos de la oposición: ´no se les ocurra iniciar juicio político´. Es como yo veo este tema”, concluyó Maslatón.