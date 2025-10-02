Marcos Novaro: “Es un gobierno con retazos y con gente muy poco seria”

El politólogo Marcos Novaro aseguró que “lo de Espert es la lógica consecuencia de haber armado un oficialismo con retazos y con gente muy poco seria”

De este modo se refirió al escándalo por la investigación de PERFIL y la posterior denuncia contra el primer candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza.

“Gente muy poco seria”

“Puso al frente del cuidado de estas cuestiones a gente muy poco seria. (Mariano) Cúneo Libarona no se sabe qué sigue haciendo en Justicia después de haber fracasado en el intento de meter a Ariel Lijo en la Corte”, sostuvo Novaro.

“Con esos antecedentes nadie le va a creer al gobierno que es transparente y que le importa la corrupción”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

“No podés contener la escalada”

“Esta no es una crisis simplemente financiera. Hay un componente político muy importante”, analizó el sociólogo y politólogo.

“En Argentina en ciertas circunstancias de debilitamiento del gobierno, el dólar no tiene precio. Por eso se dice ´que deje flotar el dólar´”, explicó Novaro.

“Si vos tenés un Gobierno tan precario, no podés contener la escalada”, estimó el analista.