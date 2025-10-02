Carlos Rodríguez: "Además de tuits de apoyo y buenos deseos, no veo los verdes"

El economista Carlos Rodríguez aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “el 14 le dará un gran abrazo a Milei y lo devolverá con muchos deseos de suerte el 26” al referirse al encuentro entre ambos mandatarios.

“Trump tiene el gobierno parado... No hay dólares. El 14 le dará un gran abrazo a Milei y lo devolverá con muchos deseos de suerte el 26”, escribió el analista en su cuenta de “X”.

“Si Milei gana, Trump dirá que no hace falta y si pierde dirá que es muy riesgoso. Nada por aquí, nada por allá. A probar con Elon (Musk)”, agregó Rodríguez.

En una publicación posterior en la mencionada red social insistió en que “el gobierno federal de los EE.UU. está cerrado por falta de aprobación presupuestaria para gastar hasta fin de año”.

“Además de tuits de apoyo y buenos deseos, no veo los verdes”, concluyó Rodríguez quien se define como “conservador de derecha pro mercado”.

Esta mañana luego de respaldar a la gestión del presidente Javier Milei, el secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent aclaró que la ayuda financiera que se otorgaría a la Argentina no es un ingreso directo de dinero sino “una línea de swap”.

“No estamos poniendo dinero en Argentina, le estamos dando una línea de swap”, aseguró el funcionario estadounidense en declaraciones a la cadena televisiva CNBC, difundidas por NA.