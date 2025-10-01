El politólogo Gustavo Marangoni aseguró que “Argentina seguirá en recesión” en el cuarto trimestre de 2025.

“La crítica a la política económica al menos la que yo sostuve y sostengo es que nunca enfoca la economía real, como está diseñada por alguien de los mercados financieros solo mira lo financiero”, señaló al recordar su reciente disputa con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Sólo está atento a lo que tiene que ver con los movimientos del dólar, de la política monetaria que no está mal por supuesto, por supuesto que eso es parte del diseño de una política económica, pero es parte no es todo”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

“Argentina está en recesión”

“Yo comencé diciendo en esa entrevista que la Argentina está en recesión El segundo trimestre la economía cayó levemente -0,1, pero en el tercer trimestre la caída es más pronunciada y en el cuarto va a ser igual”, analizó.

“Y eso es la consecuencia de una suerte de doble Nelson muy perjudicial para la Argentina que no es nueva ¿En qué consiste esa doble Nelson? En tener un tipo de cambio bajo, es decir un dólar barato, y haber bajado los aranceles a la importación y facilitar el ingreso de productos importados de una manera desaprensiva”, explicó Marangoni.

Además expresó que “solamente el envase es nuevo, no el contenido”. “¿Quieren vender el budín de pan como si lo hubiesen inventado ellos”, cuestionó.

“Lo que se pretende ocultar es lo inocultable. Un programa económico que en 6 meses requiere el salvataje primero del Fondo Monetario Internacional que lamentablemente gracias a la expertise entre comillas del ministro Caputo de ser el prestamista de última instancia, se convirtió en el prestamista de anteúltima instancia porque ahora el de última instancia es el Tesoro de Estados Unidos”, concluyó Marangoni.