Giacomini: "Milei hace todo lo contrario a los economistas que le dan nombre a sus perros clonados"

El economista Diego Giacomini aseguró que el plan económico “en lo monetario es dinámicamente inconsistente” porque el presidente Javier Milei “hace todo lo contrario a los economistas que le dan nombre a sus perros clonados”.



“El problema es el plan económico que es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo monetario, en lo fiscal”, sostuvo el analista económico.

“En las tres escenas termina fracasando y a las pruebas me remito porque está a la luz de todos”, enfatizó Giacomini.

“En Argentina el dólar es un bien escaso”

“El padre intelectual es Javier Gerardo Milei que se equivoca cuando quiere utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria, cuando en Argentina el dólar es un bien escaso”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Y está condenado a ser siempre escaso porque a diferencia de cualquier país del mundo, todos nosotros ahorramos en dólares”, explicó.

“Cuando el precio termine subiendo porque es escaso, desaparece el ancla antiinflacionaria, la inflación se vuelve a acelerar y termina el plan fracasando”, argumentó Giacomini.

Plan "inconsistente"

“En lo monetario es dinámicamente inconsistente porque hace todo lo contrario los economistas que le dan nombre a sus perros clonados”, concluyó el analista.

El presidente bautizó a sus mascotas con los nombres Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Los últimos por los reconocidos economistas Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.