Claudio Loser: “No me sorprendería que pusieran un cepito”

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Claudio Loser, aseguró este martes que “no le sorprendería que pusieran un cepito” en Argentina al analizar la actual coyuntura económica.

“Voy a tratar de distinguir entre lo que yo pienso que hay que hacer y lo que veo. Yo no soy dolarizador porque creo que para la economía argentina es un problema. Pero creo que hay mucho de fuego de artificio porque para que funcione realmente una dolarización tendrían que pasarles 50, 60.000 millones de dólares”, evaluó.

“Porque no es solamente el efectivo, es también lo que está en los bancos. Son números demasiado grandes. Esto es mi impresión, no tengo información interna pero lo pongo en esos términos”, agregó en diálogo con Radio 10.

¿Dolarización?

“Me hace acordar lo que decía Milei antes de las elecciones del 23 que iba a dolarizar y que después no pasó nada”, recordó Loser.

Y luego mencionó: “Yo no sé si esto es alguna cosa electoral también, sería una desilusión nuevamente. Que digan ´bueno vamos a ayudar a dolarizar´. Si creen que con eso van a convencer a los argentinos que ya llevamos demasiados años viendo problemas, creo que no va a funcionar”.

“Cepito”

Además señaló que “es un problema serio porque no pueden seguir usando esos dólares” ya que “quedan dos semanas y media hasta las elecciones y no va a haber dólares importantes que vengan”.

“Capaz que hablan de una operación de que los Estados Unidos le presta derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo, pero hasta que no lo vea no lo creo. Lo veo complicado especialmente con el gobierno cerrado acá en Estados Unidos, no es que puedan hacer muchas operaciones”, insistió.

Loser consideró que “el gobierno tiene el problema porque tiene las bandas” y que “tendrían que eliminar las bandas pero no creo que lo hagan”.

“Hasta ahora no han tenido suerte en términos de obtener dinero fresco de los Estados Unidos o sea que lo veo complicado el manejo de las próximas dos semanas. No creo que cierren el mercado cambios en la Argentina pero no me sorprendería que pusieran un cepito, algunos elementos de cepo por ahí”, recalcó.

Por último sostuvo que “hay límites a lo que pueden prestar” en “este fondo de estabilización cambiaria”. “No tengo el número exacto pero tiene algún margen maniobra para prestar por ese lado pero ni si quisiera llegar a números mayores de 20.000 millones de dólares o de 15000 millones de dólares”, indicó.

“Tendría que ir al Congreso, podría tomar una medida de decir ´bueno voy a hacer una acción especial porque el Congreso no está en sesión en este momento´, lo cual es cierto pero no creo que le dé para mucho más", finalizó Loser.