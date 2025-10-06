Valdés, lapidario contra Milei: "Hasta ahora no le está encontrando la vuelta" a una economía "en recesión"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, volvió a tomar distancia de la administración de Javier Milei, con quien mantiene notorias diferencias en el manejo de las relaciones interprovinciales. Valdés afirmó que la recesión que atraviesa el país está afectando la actividad económica de la provincia y, de forma directa, consideró que el Presidente "hasta ahora no le está encontrando la vuelta" a la economía.

"Hay un reconocimiento (del presidente) de que la actividad está cayendo. Necesitó frenar la actividad para enfriar la economía, pero bueno, esto tiene sus consecuencias y espero que le encuentre la vuelta porque supuestamente Milei sabía exactamente qué era lo que iba a hacer con la economía, hasta ahora no la está encontrando", sentenció el mandatario correntino.

Crítica al trato de la Nación: "No nos doblamos a guachazo"

Valdés fue enfático al criticar la metodología del Gobierno central para asignar recursos, señalando que la falta de diálogo se traduce en una extorsión hacia las provincias.

"Para que te manden plata, te tenés que poner de rodilla y tenés que entregar la dignidad y los correntinos no estamos dispuestos a eso. No nos doblamos a guachazo, no nos doblamos con la billetera, no nos doblamos por un ATN, por una obra pública", afirmó Valdés en declaraciones a la prensa.

El gobernador insistió en que no puede haber una Argentina exitosa si sus provincias no lo son, lamentando que a Buenos Aires "le cuesta entender" que el país necesita un gran consenso en producción e industria que trascienda la mirada centralista del Obelisco.

El pedido de diputados que piensen en Corrientes

En plena campaña electoral, el mandatario radical ligó la necesidad de un cambio federal a la conformación del Congreso:

"Nosotros tenemos que tener diputados en el Congreso que piensen en Corrientes fundamentalmente y que no cumplan órdenes de Buenos Aires, porque cuando cumplen órdenes de Buenos Aires lo que están haciendo es pensando en el Obelisco, en los intereses del Obelisco", remarcó.

En este contexto, Valdés defendió la creación de Provincias Unidas, un espacio que busca que las jurisdicciones se "abracen" y defiendan los intereses provinciales dentro de los intereses de la Patria.

Consultado sobre la relación con Milei una vez finalizada la campaña electoral, el gobernador se mostró escéptico: "A los políticos se le conoce por lo que hacen, no por lo que dicen. Hasta ahora nosotros no vimos ni un cambio en ningún tipo de actitud por parte del presidente Milei".

Finalmente, Valdés opinó sobre la situación del diputado José Luis Espert, y sostuvo que "tenía que haber renunciado y que se ponga a disposición de la justicia."