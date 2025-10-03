Amenaza a Milei en Corrientes: confirman la visita presidencial pese al cartel intimidatorio en la sede de LLA

El diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, confirmó que la visita del presidente Javier Milei a la provincia sigue en pie para la próxima semana, a pesar de la grave amenaza de muerte que apareció en la sede de La Libertad Avanza (LLA) en la capital. El legislador subrayó que el hecho fue tomado con "mucha seriedad" por todas las fuerzas de seguridad y que la investigación está en curso.

Amenaza a Javier Milei en Corrientes: apareció un mensaje antisemita en la sede de La Libertad Avanza

Almirón enfatizó la necesidad de darle la "seriedad que esto implica", en un contexto donde el presidente de todos los argentinos será blanco de una potencial agresión.

"No formamos parte de una de las provincias violentas, Corrientes es una provincia pacífica", señaló Almirón, destacando que esta es la primera vez que se da una manifestación "tan fuerte, xenofóbica y con connotaciones religiosas y violentas".

Investigación a fondo y agradecimiento a la Provincia

El legislador de LLA reiteró la necesidad de llevar la investigación a fondo para dar con el o los responsables que operan en el anonimato.

"Esto va más allá de una cuestión política, es el presidente de todos los argentinos. Venimos a ponerle punto final a este tipo de cosas", afirmó Almirón.

En un gesto de reconocimiento, el diputado agradeció públicamente al Gobierno de Corrientes y a su ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, por la rápida respuesta. "Nobleza obliga, tengo que reconocer que en las primeras horas después que se tomó estado público, el ministro de seguridad de la provincia, no solamente se puso a disposición, sino que también se solidarizó", dijo a radio Dos.

Agenda presidencial y actividad proselitista

Almirón confirmó que Javier Milei tiene planeado visitar varias provincias la semana posterior a la presentación de su libro en el Movistar Arena (lunes), y Corrientes está incluida en esa agenda. La visita busca dar un fuerte apoyo a la campaña a diputada de Virginia Gallardo y a todo el equipo de LLA en la provincia.

Valdés desafía a Milei a visitar Corrientes para discutir Yacyretá y las obras inconclusas de Nación

Mientras tanto, la actividad proselitista del espacio continúa sin detenerse. Almirón confirmó que los candidatos a diputados nacionales Virginia Gallardo e Isidoro Gapel realizan actividades y charlas hoy en Curuzú Cuatiá y Monte Caseros.