Amenaza a Javier Milei en Corrientes: apareció un mensaje antisemita en la sede de La Libertad Avanza

La sede de La Libertad Avanza (LLA) en la capital de Corrientes fue objeto de una grave amenaza dirigida al presidente Javier Milei y a miembros de su espacio. El incidente ocurrió durante la noche del miércoles y fue denunciado penalmente ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El mensaje de amenaza fue encontrado en la sede partidaria ubicada en calle 25 de Mayo 1648. El diputado nacional Lisandro Almirón y el dirigente local David Moulin (Director de Vialidad Nacional distrito Corrientes) lideraron la presentación de la denuncia.

Contenido del mensaje y reacción política

El texto intimidatorio, que presenta un marcado tono antisemita y referencias terroristas, decía:

"Díganle al falso judío que si no renuncia él y toda su comitiva los vamos a masacrar. Las AK-47 están listas muerte a los infieles Allahu Akbar"

En sus redes sociales, el diputado Almirón condenó el hecho, vinculándolo a una "creciente campaña de antisemitismo" y señalando que el mensaje representa una "amenaza directa" al presidente Milei y a su gabinete, con una "metodología terrorista basada en un fundamentalismo islámico".

Almirón enfatizó que la amenaza también se dirige directamente a candidatos locales como el diputado Isidoro Gapel Redcozub y el concejal electo Ángel Kofman.

"La comunidad judía no debería ser objetivo de estas amenazas por su religión ni debería soportar tal nivel de barbarie. Las acciones tienen consecuencias. Se presentó la denuncia penal correspondiente y se buscará a los responsables para que respondan por sus actos", afirmó el legislador, citando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "el que las hace las paga".

Detalles de la denuncia y búsqueda de responsables

Según consta en la denuncia, se estima que el hecho ocurrió entre las 22 del martes y las 9 del miércoles, momento en que fue hallada la nota.

La denuncia solicita la revisión de las cámaras de seguridad de la zona (esquinas 25 de Mayo y Santa Fe, y 25 de Mayo y España), así como las de un local comercial ubicado frente a la sede partidaria, con el fin de identificar a la persona o personas responsables de colgar la amenaza.