Corrientes define un fuerte aumento del boleto: el Ejecutivo pide $1.895, pero empresarios exigen $2.370

La ciudad de Corrientes se prepara para un nuevo y significativo incremento en la tarifa del transporte público. El debate formal se iniciará este miércoles en el Concejo Deliberante con la celebración de la audiencia pública, donde se expondrán las dos propuestas de aumento.

El valor actual del boleto plano es de $1.290, y las opciones sobre la mesa implican un salto de precio que va desde los $1.895 hasta los $2.370.

Las dos propuestas en debate

El incremento surge de la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), donde se analizaron los costos del servicio:

Ejecutivo Municipal: Presentó una propuesta de aumento del 45%, lo que llevaría la tarifa a $1.895 por pasaje. Sector Empresario: Solicitó un ajuste mucho más alto, del 73%, lo que elevaría el valor del pasaje a $2.370. De aprobarse esta cifra, Corrientes se posicionaría como la segunda ciudad del país con la tarifa de transporte más cara.

Cronograma de tratamiento y nueva tarifa

El presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla, detalló el cronograma de tratamiento de la suba:

Miércoles 8 (13:30): Se realizará la audiencia pública .

Semana siguiente: El expediente pasará a ser tratado en las comisiones internas.

Jueves 16 de octubre: Está previsto que el proyecto sea tratado y aprobado en la sesión legislativa.

Amarilla adelantó que la habilitación del nuevo monto no será inmediata, sino que "probablemente sea para el mes que viene", debido a los procedimientos necesarios de actualización del sistema SUBE, un trámite de jurisdicción nacional.