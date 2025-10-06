Dólar “caliente”: los tres escenarios que proyecta la city tras el 26-O

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington con el objetivo de negociar los detalles del posible salvataje financiero que Estados Unidos estaría dispuesto a brindar a la Argentina. El viaje se produce en medio de una fuerte tensión cambiaria y mientras el gobierno de Donald Trump atraviesa un shutdown por el fracaso del Congreso en aprobar una ley de financiamiento temporal.

A falta de cinco ruedas para el encuentro de Caputo con Trump, previsto para el martes 14 de octubre, y 14 días para las elecciones nacionales, según fuentes de la city, el Tesoro cuenta con un poder de fuego de u$s110 millones diarios para contener el tipo de cambio actual. No obstante, si las ventas diarias no alcanzan, el BCRA debería intervenir. Con abultados vencimientos de deuda, el mercado ya anticipa un posible cambio de régimen cambiario tras los comicios.

Tres escenarios para el dólar

Escenario optimista: victoria del oficialismo

Según Facimex, una victoria del Gobierno permitiría avanzar hacia una flotación sucia, remover controles cambiarios y reducir las tasas de interés reales. Esto generaría condiciones para volver al mercado de crédito sin depender excesivamente de las reservas. Desde Grupo SBS, señalan que, con el apoyo de EE.UU. y el flujo de exportaciones, se podría iniciar un camino sostenido de acumulación de reservas y baja del riesgo país. Escenario neutro: paridad electoral

En caso de un resultado equilibrado entre oficialismo y oposición, se podría recalibrar la banda cambiaria para compensar la diferencia entre la inflación local e internacional. Se avanzaría gradualmente en la remoción de controles cambiarios, manteniendo tasas reales altas y con perspectivas de acceso al mercado financiero. Escenario pesimista: derrota del oficialismo

Si el Gobierno pierde como ocurrió en Provincia de Buenos Aires, la demanda de pesos podría caer, presionando al tipo de cambio y afectando la actividad económica y las finanzas públicas. Según Grupo SBS, esto complicaría el financiamiento del Tesoro y dificultaría la reducción de tasas de interés, mientras que Facimex advierte que habría poco margen para relajar controles cambiarios.

El veredicto electoral será clave para determinar la demanda de pesos, la política cambiaria y la capacidad del Gobierno de mantener un régimen sostenible de reservas.