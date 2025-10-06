Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos en septiembre

El Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo usado más elegido por los usuarios en todo el país durante el mes de septiembre, informó la Cámara del Comercio Automotor.

Según un informe de la entidad, durante el pasado mes se comercializaron 9.313 unidades de ese vehículo.

Cuáles son los 10 autos usados más vendidos en septiembre

Volkswagen Gol y Trend: 9.313 unidades. Toyota Hilux: 6.292 unidades. Chevrolet Corsa y Classic: 4.843 unidades. Ford Ranger: 4.633 unidades. Volkswagen Amarok: 4.602 unidades. Ford EcoSport: 3.620 unidades. Peugeot 208: 3.529 unidades. Toyota Corolla: 3.379 unidades. Fiat Palio: 3.141 unidades. Ford Fiesta: 2.917 unidades.

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, aseguró que fue "el mejor septiembre desde que se tiene registro".

"Pese a las turbulencias por las que está atravesando la economía, a diferencia del mes pasado, la gente volvió a mostrar interés en la compra de un vehículo, creando un movimiento importante en las agencias del país", agregó el directivo.

"Con precios estables y negocios con productos demandados, el mercado tenía que mostrar su fortaleza", estimó Lamas.

Formosa encabeza el ranking

Respecto a la venta en las provincias, Lamas destacó que el interior "es el que sigue empujando al sector" y mencionó el ranking de las 10 que más crecieron.

"Lo encabezó Formosa (38,26%), Neuquén (32,64%), Catamarca (28,81%), Santiago del Estero (27,42%), La Rioja (25,63%), Jujuy (25,32%), Salta (24,64%), Chubut (22,55%), Río Negro (22,21%) y Chaco (22,08%). La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ocupó el último lugar con apenas 8,2% de crecimiento".

“Manteniéndose estos volúmenes de venta, estaremos finalizando el año con cifras superiores a 1.800.000 vehículos”, finalizó Lamas.

Fuente: CCA/NA.