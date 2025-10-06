El Gobierno provincial confirmó el calendario de pagos de programas sociales para octubre

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos de los distintos programas provinciales correspondientes a octubre. Las acreditaciones se efectuarán directamente en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles desde el primer día a través de todos los canales electrónicos de la entidad.

El esquema de pagos se desarrollará en tres jornadas distribuidas a lo largo del mes. La primera será el jueves 9 de octubre, cuando se depositen los fondos destinados a los programas Pueblos Originarios y Expertos, este último correspondiente al Ministerio de Salud Pública.

El miércoles 15 de octubre será el turno de las Becas Más Salud (Salud) y Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno), que benefician a cientos de chaqueños que forman parte de iniciativas estatales vinculadas a la salud comunitaria y la gestión pública.

Por último, el jueves 16 de octubre se acreditarán los montos correspondientes al Programa Más Desarrollo (antes conocido como Más Inclusión), el Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, todos dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que no es necesario acudir a las sucursales para percibir el beneficio, ya que los fondos estarán disponibles a través de home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales del NBCH desde el día del depósito.