El consultor político Jaime Durán Barba consideró que el presidente Javier Milei tendrá “una derrota importante” en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“Derrota importante”

“Milei no ganó diciendo ´kirchnerismo nunca más¨. Hizo una nueva política que significa no hablar de política. Y cuando Milei ofreció el ajuste, no era ajustarle a los jubilados, a los discapacitados, a la educación”, analizó el politólogo.

“Él dijo ´vamos a hacer un enorme ajuste que lo van a pagar los políticos y la casta´. Resulta que llegó y quienes aparecen pagando son los jubilados, son los discapacitados, los hospitales, las universidades, todos personajes con los cuales los argentinos se identifican fácilmente, de manera positiva”, agregó en declaraciones a Futurock.

“Ofreció perseguir a los malos y llegó a perseguir a los buenos. Esa es una falta de coherencia en el discurso que le va a llevar creo yo a una derrota muy importante”, aseguró.

"Error muy grave"

Al ser consultado sobre si el gobierno iba camino a perder las elecciones, Durán Barba respondió: “Sí. Porque en la Argentina en general tenemos un error muy grave que es creer que la economía determina la política y eso no es así”.

“Yo he trabajado 50 años en campañas. Nunca perdemos en nuestro equipo. Hemos perdido la Macri en 2019 porque no teníamos mucho control. Lo que importa es la comunicación del candidato con la gente, partiendo de que la gente es más importante que el candidato”, explicó.

“El espectáculo de Milei en la primera parte recordó al Milei antiguo. Era un Milei amenazante pero casi como ´Los Locos Adams´, amenazante gracioso”, dijo al referirse al show del presidente en el Movistar Arena.

“El Milei de campaña fue eso, un personaje gracioso, raro, llamativo. Cuando tu te pones a polemizar con un niño autista, no eres un león gracioso, eres un tipo de mala índole. La gente te ve como un mal tipo”, opinó el consultor político.

“Lo último de Trump es una locura”

“Lo último de Trump es una locura. Que un norteamericano diga a los argentinos cómo deben votar me parece una locura. Es una locura total”, expresó.

“Normalmente eso ha provocado en todos los países una reacción negativa enorme. El país más antinorteamericano de la región es Argentina. Entonces una recomendación del presidente norteamericano para que voten en cierta dirección va a producir votos de gente que por llevarle la contraria a Trump, voten por la oposición. Me parece una equivocación brutal”, concluyó.