Valdés en el cierre de Provincias Unidas: "No tenemos que buscar plata en el FMI, hay que producir"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, participó este miércoles del acto de cierre de campaña de la fuerza Provincias Unidas (PU), que se realizó en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires. El encuentro, que buscó exhibir músculo político y un armado federal de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, contó con la presencia de referentes de distintas provincias.

Pullaro: “Condicionar una ayuda al resultado de una elección nos pone en un lugar bastante preocupante”

Entre los mandatarios que acompañaron a Valdés estuvieron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) e Ignacio Torres (Chubut). También participaron los candidatos porteños Martín Lousteau (Diputados) y Graciela Ocaña (Senado).

El eje: producción y riqueza federal

En su discurso, Gustavo Valdés destacó que por primera vez la política se junta "para hablar de producción, no para pelear". El mandatario correntino marcó una fuerte diferencia con el Gobierno nacional al señalar el enfoque de cada sector:

“Hoy vemos que Nación solo habla de finanzas. Provincias Unidas habla de producción, industria y conocimiento, tecnología para salir adelante.”

Valdés ejemplificó la visión centralista al recordar que Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y el norte de Santa Fe no tienen gas natural y que, por lo tanto, es el Gobierno nacional el único que puede pensar en un programa productivo que atienda esas necesidades.

El gobernador hizo un llamado a explotar los recursos propios y a dejar de depender del endeudamiento externo: "No tenemos que ir a buscar plata a EE.UU. ni a buscar préstamos al FMI, tenemos que producir y explotar la riqueza de la república Argentina".

Grabois calificó a Milei de "arrastrado fracasado" tras la reunión con Trump

Asimismo, resaltó el potencial del interior, citando el caso de su provincia: "Corrientes es la primera potencia productora de arroz y tenemos 550 mil hectáreas de forestación."

La discusión de la Reforma Laboral y Tributaria

Al referirse a las reformas laboral y tributaria anunciadas por el presidente Javier Milei, Valdés advirtió sobre la complejidad del debate:

“Cuando tenemos un gobierno que no cree en el Estado, es complicado. Tenemos que ver el tenor de la ley. Es un delgado equilibrio entre la producción y el trabajo.”

El líder de Corrientes insistió en la necesidad de modernizar la legislación, pero pidió que la discusión se dé "con sensatez" y con la participación de los "mejores legisladores" para proteger a los trabajadores.

Finalmente, Valdés pidió el voto para Provincias Unidas con un mensaje federal: "Queremos poner diputados y nacionales que defiendan verdaderamente los intereses de las provincias argentinas porque es defendernos los argentinos mismos". Hizo un pedido especial a los hijos de correntinos y santafesinos que emigraron al conurbano bonaerense a que "den una mano" y apoyen el proyecto.