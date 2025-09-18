La Justicia levantó esta mañana de jueves el secreto de sumario que pesaba sobre la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de los audios de su ex titular, Diego Spagnuolo. A partir de hoy, las partes podrán acceder al expediente, se conocerá quiénes están imputados y de qué delitos se los acusa, y los querellantes podrán solicitar medidas de prueba.

Así, se podrá saber de qué manera están involucradas en la causa importantes figuras del entorno presidencial, como la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el asesor Eduardo "Lule" Menem. Ya ha pasado casi un mes de la difusión de los audios, que se emitieron a través del streaming Carnaval del 19 de agosto.

En el expediente de la investigación, a cargo del fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, hay declaraciones, pericias sobre celulares y computadoras y registros a domicilios privados.

La Justicia federal investiga más de 600 contratos entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker

Los audios de Spagnuolo -que dieron a conocer el canal de streaming Carnaval y el sitio Data Clave- se hicieron públicos el19 de agosto. Esa misma semana, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante los tribunales federales de Comodoro Py al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles. El juez Sebastián Casanello delegó la investigación al fiscalPicardi.

La apertura del sumario seguramente aportará novedades, pero por ahora se sabe que están implicados Spagnuolo, su segundo, el también desplazaso director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de un área clave en contrataciones, y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y su padre, Eduardo, accionistas de la droguería Suizo Argentina.

El viernes último, los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, renunciaron a la defensa por “motivos personales”. Aráoz de Lamadrid había sido abogado de uno de los “arrepentidos” de la causa “Cuadernos”, Juan Carlos de Goycoechea, y se especulaba con que Spagnuolo pudiera pedir a la Justicia quedar involucrado en la causa con esa figura legal.

