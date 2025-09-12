Ordenan el congelamiento de las cajas de seguridad de la familia Kovalivker

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes el congelamiento de las cajas de seguridad de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina,en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La decisión judicial fue tomada tras la declaración indagatoria del ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien se presentó a los tribunales para contar detalles de sus conversaciones con el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien- según contó- le había anticipado la existencia de un sistema de recaudación ilegal en base a retornos indebidos, “que llegaban hasta Lule Menem y Karina Milei.

La orden del juez también alcanza al ex funcionario de ANDIS Matías Garbellini, sospechado de ser el hombre designado por Lule Menem como intermediario entre el clan Kovalivker (quienes habrían sido los responsables de recaudar el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios), y el propio Spagnuolo, cuyos audios filtrados fueron los que plantaron las sospechas de la presunta corrupción en boca de todos.

Por el escándalo de los audios declaró Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, y habló de "hechos de corrupción" y "coimas"

Con las cuentas embargadas de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la situación de la Droguería Suizo Argentino, se complica aún más en la causa que Casanello y el fiscal Franco Picardi llevan bajo secreto de sumario.

Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia cuatro días más tarde de haberse fugado de su domicilio en Nordelta, escape que ocurrió minutos antes de que la Justicia realizara un allanamiento en el que halló las cajas de seguridad abiertas y vaciadas.

Un dato que no pasa por alto para los investigadores fue que la drguería Suizo Argentina pasó de firmar contratos con el Estado por $3.898 millones en 2024 a más de $108.299 millones en lo que va de 2025, un aumento del 2678% en sus negocios públicos en tan solo un año.

Fuente: NA

CP