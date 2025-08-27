La campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires se complica cada vez más. A partir del ataque con piedras y botellas de plástico, la comitiva integrada por el presidente Javier Milei, el titular del partido en el conurbano, Sebastián Pareja, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, debió ser evacuada de urgencia en un auto negro cerrado, y el diputado José Luis Espert, también presente, abandonó la comitiva en moto y sin casco.

A las 14 horas, en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, comenzó el acto, que se iba a extender hasta la calle Portela, según informó la coalición política en las invitaciones enviadas a su militancia, donde además se solicitó llevar una bandera argentina.

Noticia en pleno desarrollo...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

MV