DURÓ 5 MINUTOS

Incidentes en Lomas de Zamora: José Luis Espert abandonó en moto y sin casco la caravana de Milei

El Presidente tuvo que ser evacuado luego del ataque de al menos dos hombres que arrojaron piedras y botellas de plástico a la comitiva. Automáticamente, todos los integrantes de la camioneta presidencial se bajaron del vehículo y se pasaron a un auto negro cerrado, menos el candidato libertario.

JOSE LUIS ESPERT HUYENDO EN MOTO
José Luis Espert se vio obligado a abandonar la comitiva de la campaña de La Libertad Avanza | Captura de pantalla

La campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires se complica cada vez más. A partir del ataque con piedras y botellas de plástico, la comitiva integrada por el presidente Javier Milei, el titular del partido en el conurbano, Sebastián Pareja, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, debió ser evacuada de urgencia en un auto negro cerrado, y el diputado José Luis Espert, también presente, abandonó la comitiva en moto y sin casco.

A las 14 horas, en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, comenzó el acto, que se iba a extender hasta la calle Portela, según informó la coalición política en las invitaciones enviadas a su militancia, donde además se solicitó llevar una bandera argentina.

Noticia en pleno desarrollo...

