Lemoine se paró para tapar a Pagano de las cámaras y el papelón ganó la sesión en Diputados

Nuevo capítulo de características papelonescas con las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano como protagonistas. Esta vez fue durante la sesión del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La legisladora es LLA hoy bloque Coherencia había arrancado con su intervención cuando su par libertaria se paró en su bancada frente a la cámara de Diputados TV que transmitía en directo el debate. Así logró tapar una buena superficie de la imagen para tapar a su "contrincante".

“Le pido por favor que la diputada se corra porque quisiera mirarlo al señor Guillermo Francos. Y le pido por favor al pleno que no entre en el juego de levantar la sesión”, reclamó Pagano al presidente de la Cámara, Martín Menem.

"Mire lo que hace, el espectáculo de una persona que no está en sus condiciones. Voy a preguntar tres minutos y si usted me interrumpe, señor presidente, voy a preguntar", le dijo después.

Menem le pidió a Lemoine que se sentara y la ex integrante del bloque de La Libertad Avanza siguió adelante. Pagano inquirió a Francos sobre la presencia de agentes de la SIDE en su área. Otros legisladores y legisladores libertarios gritaban, mientras Lemoine, con gesto socarrón, filmaba de cerca a Pagano con su celular.

“Mala mía": Francos rectificó sus dichos sobre la llegada de Spagnuolo a LLA, tras haber señalado a Villarruel

Minutos después Lemoine se paró amenazante al lado de Pagano, mientras mientras Lourdes Arrieta, otra exLLA, filmaba la escena.

"Por favor diputada Lemoine, así podemos continuar con el informe del jefe de Gabinete de Ministros", imploró Martín Menem, intentando que las sesión continuara más o menos en orden.

Francos se tomó todo con cierta relajación y dijo que no tenía “problema en esperar”. El diputado del MID Oscar Zago evaluó la situación y propuso un cuarto intermedio para que los jefes de bloque acordaran una metodología para retomar el orden.

La libertaria Nadia Márquez aprovechó para pegarle al diputado del Unión por la Patria Máximo Kirchner, de quien dijo que siempre está deambulando por el recinto “las pocas veces que va a trabajar”.

Por su parte, Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) se acercó a Menem para pedirle que sea firme en la orden para sentar a Lemoine.

A varios metros, la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) le gritó “mamarracho” al formoseño.

Un rato después, Carbajal se quejó por el agravio recibido y le reclamó a Villaverde que si iba a insultarlo, que al menos lo hiciera “en la cara”.

