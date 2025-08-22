Los audios de Diego Spagnuolo provocaron un cimbronazo en Casa Rosada. La mayoría de los dirigentes de La Libertad Avanza se mantienen en silencio o piden absoluto off the récord. Fiel a su estilo, una de las pocas que decidió hablar en público del escándalo es Lilia Lemoine. La diputada dice que la filtración "es un operación para generarle daño al gobierno" y apunta contra dos de sus adversarias políticas: Victoria Villarruel y Marcela Pagano.

Ante la consulta de PERFIL, Lemoine respondió sin vueltas: "Es deber de un funcionario público denunciar frente a la Justicia si es testigo de un ilícito. Diego debió hacer una denuncia si notó una irregularidad y no la hizo, pero habló con periodistas y lo grabaron. Y la grabación que se conoce está cortada y editada", sostuvo.

Los audios de Spagnuolo: la Justicia allanó la ANDIS y encontró 200 mil dólares en el auto de un empresario señalado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La primera reacción del Gobierno ante la filtración fue el desplazamiento de Spagnuolo como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las grabaciones, el ahora exfuncionario describió la existencia de una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos en la que estarían involucrados Karina Milei y los Menem. Desde el Ejecutivo nacional no hubo declaraciones sobre la mención de la hermana de Javier Milei en esta historia.

Las hipótesis de Lemoine: ¿anticipo de la estrategia oficial?

Lemoine no solo sostiene que Spagnuolo fue grabado durante una conversación con periodistas, sino que también apuntó contra quienes publicaron la primicia. "No es un dato menor que el periodista que lo publica sea Mauro Federico, un operador que nos armó a mí, a Patricia Bullrich y a otras personas de nuestro espacio la mayoría de las operaciones mediáticas con las que buscan destruir nuestra imagen frente al público", aseguró. A la lista de "operaciones" también sumó la trama de Los Copitos y Gerardo Milman.

Todavía no se sabe si esta será la línea argumentativa del Gobierno. La estrategia de comunicación se está definiendo por estas horas. Las declaraciones de Lemoine pueden ser un anticipo de cómo se buscará blindar a Javier Milei y su hermana: apuntando a quienes La Libertad Avanza considera sus enemigos, el periodismo y los libertarios heridos.

Repercusión por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo: denuncias en la justicia y eco en el Congreso Nacional

"Spagnuolo era amigo íntimo de Victoria Villarruel, no de Javier Milei. Ojo con eso", agregó Lemoine. El extitular de la ANDIS fue abogado del presidente y, según los registros oficiales, es una de las personas que más veces lo visitó en la Quinta de Olivos. Sin embargo, la diputada niega que tengan un vínculo estrecho.

La hipótesis que señala a Villarruel también comenzó a circular en las últimas horas en la Casa Rosada, sobre todo entre los funcionarios de la línea interna del gobierno que defiende a Karina y los Menem. Lemoine suma a esta especulación a Marcela Pagano: "Es amiga de Jorge Rial y de Mauro Federico. Ellos vienen organizando las operaciones", sostuvo.

Lemoine, por ahora, es una de las pocas voces del oficialismo que habla de este escándalo. Habrá que esperar para ver si el resto de los funcionarios del Gobierno está de acuerdo en la idea de que la mejor defensa es un ataque.

Gi