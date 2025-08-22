Miguel Ángel Pichetto: "El edificio del INTA lo compró un empresario muy amigo de Milei"

Tras el rechazo en el Senado a los decretos que habilitaban el cierre de organismos públicos, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto señaló que la sede del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) fue adquirida por un empresario “muy amigo” de Javier Milei. “Había que preservar el financiamiento de estos organismos y no mandar a la gente a la calle”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de Encuentro Republicano Federal. Fue titular de la Auditoría General de la Nación en 2020, candidato a vicepresidente en 2019, senador nacional casi 20 años entre 2001 y 2019, consejero de la magistratura e intendente de Sierra Grande, en su Río Negro natal.

Yo escribí hace un año la hipótesis de que pudiera haber una Asamblea Legislativa, y los hechos de los últimos días nos colocan frente a una situación de imaginarnos un eventual juicio político a la secretaria General de la Presidencia, que tiene hoy rango ministerial. Siento que pasó algo muy importante hace 48 horas con los audios de Diego Spagnuolo, independientemente de todas las derrotas que está teniendo el gobierno en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. La denuncia del propio abogado del presidente de 800,000 mil dólares por mes a su hermana deja al Yomagate chiquito.

Indudablemente que estos hechos acumulados, como el tema cripto, que es un tema complejo para el Gobierno, todavía tienen que pasar por un tamiz y un proceso de carácter judicial que no permitiría al Congreso avanzar en cuestiones institucionales. El otro día, en el marco del debate sobre el tema jubilados y el tema discapacidad, el mensaje que hice en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tiene una mirada más de tipo conceptual, no tanto en el detalle, sobre el cual estaba de acuerdo. Era un aumento razonable, casi te diría excesivamente prudente y pobre para los jubilados, pero que implicaba un camino de empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido durante el último año y medio.

También, en este plano, hay que analizar la situación de los empleados públicos y el rol indecoroso del sindicalismo argentino, firmando convenios por el 1%. Casi diría que es una entrega extraordinaria, nunca vista en los últimos 40 años, en el marco de la actividad sindical, especialmente con los trabajadores del Estado, a los cuales despiden miserablemente. Además, los sindicalistas que los representan firman por el 1% o 1,5%, cuando la inflación se devoró el salario y están viviendo hoy de manera muy magra.

Sostuve que hay un planteo del Gobierno que todavía nadie ha analizado con detenimiento. Los cientistas políticos hablan del proyecto del Gobierno, del control del futuro del Congreso, que va a cambiar a partir del 10 de diciembre. Y yo lo que veo es que el Gobierno está trabajando para esta propuesta electoral de octubre con una mirada muy clara, que es tratar de lograr un número que le permita el bloqueo de las leyes del Congreso. O sea, que profundiza la confrontación con el Congreso y el único objetivo es el bloqueo. Ante una sanción de una ley que no le guste, bloquea. Y otro la utilización excepcional del mecanismo del DNU, que el Gobierno ha utilizado fuertemente, también de manera muy discrecional, sobre hechos que no revestían emergencia con el Congreso abierto.

Para mí, el objetivo que tiene hoy el Gobierno de Milei es el bloqueo como instancia política. Es un modelo político realmente muy pequeño, muy precario, muy limitado, que no le permite a la Argentina dar garantías, mirar el futuro y tratar de obtener inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde el presidente está peleado totalmente en un marco de agresividad nunca vista con el Congreso? Es muy difícil. Es preferible invertir en algún país africano de esos que cambian el gobierno cada tres meses, que son mucho más previsibles que la Argentina, donde los instrumentos de la institucionalidad están en crisis y en una situación de enfrentamiento nunca antes vista.

La narrativa oficial, casi como un mecanismo de defensa para poder levantarse todas las mañanas, es creerse a sí mismos que el 10 de diciembre todo cambia, porque van a tener una cantidad de representantes en el Congreso que les va a permitir llevar adelante reformas. El Gobierno busca garantizarse el veto y el no juicio político, y hacer que el Congreso no funcione o que lo que el Congreso produzca, luego con vetos, finalmente quede desactivado. Hay dos propuestas: un Congreso que produzca leyes y uno que no. Si es esto segundo, ¿qué futuro tiene el plan político en los últimos años del Gobierno? Porque no va a poder hacer nada.

Es que hasta contradice el último mensaje que le envió el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en julio del año 25 del corriente año, donde dice que el Gobierno tiene que tratar de buscar mecanismos de consenso para afrontar reformas y ordenar la política institucional. El camino es el camino contrario que está utilizando el gobierno. Hay como una obsesión por enfrentar al Congreso y tratar de demostrar que el Gobierno es fuerte, cuando en realidad es débil.

También hay una carencia de política y de gestión. El famoso coloso que aparece cada 4 o 6 años en la Argentina queriendo hacer reformas, cada vez que actúa es como un elefante en una cristalería. Rompe instituciones que son de larga historia en la Argentina, valiosas para la producción, como el INTA, por ejemplo. La senadora Guadalupe Tagliaferri dijo que echaron a más de 300 profesionales que hacen una tarea impresionante y favorable a la producción primaria para que pueda exportarse. El SENASA y el INTA son organismos que otros países latinoamericanos no tienen. No lo tiene ni siquiera Brasil en términos de agregación de valor a productos que hay que exportar en el mundo, y que es imprescindible tener capacidad técnica para garantizar la calidad de los mismos.

En este debate de la entrada de los productos chinos, que todavía hoy no se ha incorporado con la fortaleza necesaria, me llama la atención el silencio de la Unión Industrial. El nuevo presidente habla entrecortado y no hay una voz fuerte que impida este desmadre y esta destrucción masiva de lo que es, no solamente la producción local de todo lo que puedan ser productos textiles, metálicos, tecnológicos, sino que además también me parece que hace falta que hable la CAME, porque están cerrando los comercios.

Porque si el modelo es el modelo de SHEIN que defienden los libertarios, porque tienen una política mirando al consumidor para que pueda comprar más barato, mientras todo se destruye, prendamos fuego a la paradera. Total, podemos comprarle a los chinos. Y yo la pregunta que me hago es con qué plata van a poder comprar cuando la gente pierda el trabajo. Este modelo es el de 1978, con apertura indiscriminada e ingreso de productos que vengan de cualquier lado. Es el modelo de Martínez de Hoz y Arriazu, que ya empieza a hacer algunas sugerencias respecto al plan y ya no es tan incondicional. En 1978 no estaba China, pero ahora está China.

Hay todo un esquema alegre de montón de voceros, de colegas tuyos, que son voceros del Gobierno y no tienen vergüenza. En lugar de limitarse a hacer la tarea de periodismo, se convierten en voceros. Este mundo hay que debatirlo, hay que contrastarlo. También está el silencio de los sindicatos en Argentina. Yo los conozco a todos y los respeto. No tengo una mirada antisindical, pero han dejado de lado el rol de la defensa de los trabajadores en el sentido de representarlos con más dignidad, de plantear la puja salarial y que hay que defender la industria nacional. No tengo una mirada vieja, lo que estoy analizando es que se puede ser liberal, capitalista, pero también tener una mirada nacional.

Si uno lo contrasta con el admirado presidente americano de Milei, que es el señor Trump, la política americana es totalmente contraria a la actual de la Argentina. No tiene un Sturzenegger, el gobierno de Trump tiene alguien que protege la industria americana, que quiere que las empresas que se fueron de Estados Unidos a invertir en Medio Oriente, en China o en lugares más baratos, vuelvan a Estados Unidos. Y entonces pone aranceles para tratar de proteger la actividad económica americana, fortalecer la industria y fortalecer el mundo del trabajo para que los americanos no queden sin trabajo. Este debate está ausente todavía en Argentina.

El otro silencio muy significativo es el de las dos grandes multinacionales de Argentina, que permiten que el canciller de Estados Unidos, que era demócrata, permita que le pongan el 50% al acero y el 50% al aluminio. Las dos grandes multinacionales argentinas están en silencio y el mercado americano era un mercado muy importante para ambas, y esos sectores generan mucho trabajo. Nadie habla acá. No hablan los dueños de los laboratorios argentinos más importantes en el tema fentanilo. ¿Cómo puede ser que un laboratorio pequeño aparece de la nada y se queda con el mercado? Dieciséis provincias compraban y la Ciudad también. Y los laboratorios importantes están todos en silencio. El señor Roemmers hace fiestas de cumpleaños en Marruecos.

Yo creo en la institucionalidad, creo que no hay motivo todavía para un marco político de un juicio político y creo que hay que defender las instituciones. Pero a mí me parece que Argentina requiere de un debate más profundo sobre hacia dónde vamos y qué pasa con estos personajes que aparecen cada cuatro años a destruir el país. Estoy hablando de Sturzenegger, que estuvo en cada lugar que estuvo y, en cada gobierno que estuvo, fracasó estrepitosamente.

Me parece que este es el debate, un debate de ideas, del rumbo del país y de los sectores productivos. Argentina tiene potencialidades en el petróleo, en el gas, en la minería, pero hay que discutir qué hacemos con el trabajo urbano. Cuando cierra una pyme en el Conurbano, se van 100 o 200. En el último año y medio se perdieron 220,000 puestos de trabajo y 15.000 empresas pymes se cerraron. Este es un informe de CEPA que salió publicado en tu medio hace dos días, y no todos los medios lo recogieron. En los otros medios, silencio de radio también.

Podría decir también que el escándalo alrededor de Spagnuolo, el abogado del Presidente, no ocupa un espacio en los medios.

Si esto hubiera ocurrido en el kirchnerismo…

Sería una semana completa de tapa.

Sí, habría que imaginar lo que estarían diciendo. Algunos colegas ayer a la noche justificaban el evento en la televisión. Yo no soy un tipo judicialista, yo no corro a Comodoro PY a hacer denuncias. A mí me molesta ese mundo de las denuncias. Pero algunos hechos que son de gravedad, que cuando impactan, tienen que ser investigados, analizados con la responsabilidad que eso merece. Tratar de esconderlos o silenciarlos, o aplicar distintas varas para unos y para otros, me parece injusto.

Te noto muy efusivo y conmovido…

Es la patria china, el todo por 2 pesos. “Compre en SHEIN, mande las medidas, en una semana está su producto”. Mientras, los argentinos se mueren de hambre, los comercios cierran, la industria cierra. Es un mundo inviable. Me contestan todos los trolls, y está todo bien, pero a mí me parece que los actores de la economía real de Argentina no tienen un silencio de sepultura. De vez en cuando hacen alguna declaración que no sale publicada en ningún lado.

Claudio Mardones: Sturzenegger dijo ayer en el Consejo de las Américas que están en un momento inédito con la anulación de los decretos delegados. Pero en el Gobierno se preparan para poner en duda la anulación de estos decretos delegados. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Va a quedar la pelota en la Corte?

La Justicia argentina no puede ser cómplice de cualquier acción que quiera vulnerar el sistema constitucional argentino. Se sancionan las leyes, el Presidente tiene la capacidad de veto, el Congreso puede, con dos tercios, insistir sobre la ley votada, y se acabó el juego. No hay ningún camino judicial, solamente la ignorancia de Sturzenegger, que en un momento determinado se quiso hacer el abogado y estuvo estudiando para anular 300 leyes. La Ley Hojarasca no existe.

En el mamotreto impresionante que pusieron en el debate con la Ley Bases, el Congreso actuó con la responsabilidad y la prudencia que requería la hora y le dio algunos instrumentos. La delegación establecía obligaciones para el Gobierno. Todos los meses tenía que informarle al Congreso qué estaba haciendo y después había limitaciones. Había organismos que no podían ser cerrados ni diluidos, como el INTA, como el INTI, como el Banco Genético, la administración de medicamentos, el ADMAT, el ENACON y la CONAE. Y si había alguna modificación, también tenía que ser informada al Congreso y había que preservar el financiamiento de estos organismos, no cerrarlos, no mandar la gente a la calle.

La propia Ley Bases, que hay que repasarla, establecía obligaciones para el Gobierno que nunca cumplió. Una vez por mes tenía que informar cuáles eran las reformas que iban a implementar en el Estado para ordenarlo. Lo dice claramente el artículo primero: "El Poder Ejecutivo informará mensualmente y en forma detallada al honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados." Nunca sucedió. Además, se metieron con organismos que no podían ser cerrados.

La sede del INTA situado en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en Palermo, fue vendido por USD 18,5 millones a la desarrolladora Brukman Mansilla.

Lo que pasa es que el edificio del INTA era muy apetecible. El edificio del INTA lo compró un empresario muy amigo de Milei. No quiero hablar porque después dicen cualquier cosa, pero ya sabemos quién es el dueño, y es el que puso en ese organismo al encargado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El mismo que puso al encargado es el que compró el edificio. El modelo de construcción y de apoderamiento de terrenos y edificios públicos, que son muy importantes y apetecibles para el esquema del circuito inmobiliario argentino, hecho por cuatro o cinco personajes que son los de siempre, es otro tema que algún día habrá que analizar e investigar en Argentina.

De cualquier forma, yo creo que las posibilidades de juicios políticos y que el Congreso tenga que actuar de una manera distinta respecto al Poder Ejecutivo no son insignificantes. No quiero decir que sea lo más probable, pero no lo veo para nada imposible.

El Congreso viene actuando con mucha responsabilidad y marcando una línea. Es un poder del Estado que tiene que ser respetado. Nunca vivimos una situación así de agresiones sin límite de desprecio, y también apuntalado por los voceros de la noche de la televisión. Lo mismo pasa con los trolls, estos personajes que algunos ya no pueden caminar por la calle.

Y va a ser peor en un futuro para ellos. Ya lo vimos con otros casos en otras circunstancias. Digo el ejemplo, claro, siempre para la gente de más edad, lo que pasó en la Guerra de Malvinas y lo que pasó con esos periodistas a posteriori.

