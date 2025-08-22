El Gobierno vuelve a amenazar con despidos en el INTA y Vialidad, incluso tras el revés en el Congreso

En un intento de recuperar la ofensiva, tras la segunda derrota consecutiva en el Congreso y rodeado por escándalos de corrupción, el Gobierno pasó a disponibilidad a más de 400 trabajadores del Estado, dejándolos al borde del despido. La eficacia de la medida es incierta dado que se basa en los decretos que el Senado volteó este jueves.

La decisión gubernamental se conoció este jueves por la tarde, apenas unas horas después de que la Cámara de Senadores rechazara por amplia mayoría los decretos 462/2025 y 461/2025 que disolvían o modificaban numerosos organismos públicos, entre ellos, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

A pesar de la contundente victoria —los decretos fueron volteados por 60 votos a 10— el festejo de los trabajadores que movilizaron por su derogación no duró mucho, dado que rápidamente volvieron a estar bajo amenaza de despido. Apenas terminada la votación en el Senado, trascendieron dos resoluciones del Ministerio de Economía, una firmada por Luis Caputo a las 19:38 y otra publicada en el Boletín Oficial este jueves, que resolvían pasar a disponibilidad a 367 técnicos y profesionales del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y 97 trabajadores de planta permanente de la ANSV.

Lo desconcertante de ambas resoluciones, respectivamente numeradas 1240/2025 y 1217/2025, es que la fundamentación que utilizan para pasar a disponibilidad a los empleados públicos son los decretos 462 y 461, que emitió el presidente Javier Milei bajo la delegación de facultades de la ley Bases, pero que fueron derogados este jueves por el Congreso. A eso se suma que el acto estaba viciado de origen dado que la ley Bases excluía, en su artículo 3, al INTA del uso de las facultades delegadas. No contento con eso, además existen dos cautelares vigentes, dispuestas por la jueza federal Martina Isabel Forns, que freezó los efectos de los decretos 462 y 416.

En diálogo con PERFIL, el delegado de ATE, Marcelo Isleño, explicó que estas resoluciones firmadas por el ministro de Economía son producto “del revés que tuvo el Gobierno en el Senado” y que “intentan romper el sistema democrático”. Además, no dudó en calificar de “sádicas” a las medidas que dejan “en un limbo de angustia a 365 familias”.

¿Qué es el pase a disponibilidad?

El pase a disponibilidad es una figura que dispensa a los trabajadores de concurrir a sus puestos por un período determinado, en este caso se estableció para algunos seis meses y, para otros, nueve o doce meses. En ese tiempo, deben estar pendientes por si se los convoca a alguna función. Mientras tanto, se les paga un salario que puede ser menor al del tiempo de su actividad plena. Finalmente, una vez concluido el período de disponibilidad, el personal puede ser despedido.

En esa línea, la resolución 1240 dispuso: “Limítase toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), desde el dictado de la presente medida”. Lo mismo fue firmado por Caputo para el personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la resolución 1217.



