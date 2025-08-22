Fueron 6 legisladores del oficialismo y 4 aliados los que votaron en el Senado contra la ley para aumentar los recursos a las Universidades Nacionales, pero la iniciativa terminó aprobada porque tuvo 58 votos a favor y 3 abstenciones.
Los senadores que apoyaron la ley este jueves 21 de agosto fueron: 34 peronistas, 12 radicales, 2 de Santa Cruz, 2 de Unidad Federal; 2 del PRO, 2 del Frente Renovador de la Concordia Social, 1 de Juntos por Rio Negro, 1 de Despierta Chubut, 1 de Por la Justicia Social y 1 del Movimiento Popular Neuquino.
Senado: quiénes votaron en contra de la ley Universitaria
- Abdala, Bartolomé – LLA, San Luis.
- Álvarez Rivero, Carmen – PRO, Córdoba.
- Arrascaeta, Ivanna – LLA, San Juan.
- Atauche, Ezequiel – LLA, Jujuy.
- Bedia, Vilma– LLA, Jujuy.
- Goërling Lara, Enrique – LLA, Misiones.
- Losada, Carolina – PRO, Santa Fe.
- Olivera Lucero, Bruno – LLA, San Juan.
- Pagotto, Juan Carlos – LLA, La Rioja.
- Paoltroni, Francisco – Libertad, Trabajo y Progreso, Formosa.
Senado: abstenciones y ausencias en la votación de la ley Universitaria
- Cristina, Andrea María – PRO, Santa Fe (abstención).
- Huala, María Victoria – JSRN, Río Negro (abstención).
- Romero, Juan Carlos – Provincias Unidas, Salta (abstención).
- De Angeli, Alfredo – PRO, Entre Ríos (ausente).
Senado: quienes votaron a favor de la ley Universitaria
- Abad, Maximiliano – UCR, Buenos Aires
- Andrada, Guillermo – UP, Catamarca
- Arce, Carlos – FR, Misiones
- Ávila, Beatriz – Por Tucumán, Tucumán
- Bensusán, Daniel – UP, La Pampa
- Blanco, Pablo – UCR, Tierra del Fuego
- Carambia, José María – Por Santa Cruz, Santa Cruz
- Cora, Stefanía – UP, Entre Ríos
- Corpacci, Lucia – UP, Catamarca
- Crexell, Carmen – JxC, Neuquén
- De Pedro, Eduardo – UP, Buenos Aires
- Di Tullio, Juliana – UP, Buenos Aires
- Doñate, Claudio – UP, Río Negro
- Duré, María Eugenia – UP, Tierra del Fuego
- Espínola, Carlos – UP, Corrientes
- Fama, Flavio – UCR, Catamarca
- Fernández Sagasti, Anabel – UP, Mendoza
- Gadano, Natalia – UP, CABA
- Galaretto, Eduardo – UP, Entre Ríos
- García Larraburu, Silvina – UP, Río Negro
- Giménez Navarro, Mariana – UP, Formosa
- Giménez, Nora del Valle – UP, Salta
- González, María Teresa – UP, Formosa
- Juez, Luis Alfredo – PRO, Córdoba
- Juri, Mariana – UCR, Mendoza
- Kirchner, Alicia – UP, Santa Cruz
- Kronenberger, Daniel – UCR, La Pampa
- Ledesma, Claudia – UP, Santiago del Estero
- Lewandowski, Marcelo – UP, Santa Fe
- Linares, Carlos – UP, Chubut
- López, Cándida – UP, Corrientes
- López, María Florencia – UP, La Rioja
- Lousteau, Martín – UCR, CABA
- Manzur, Juan Luis – UP, Tucumán
- Mayans, José – UP, Formosa
- Mendoza, Sandra – UP, Chaco
- Moisés, María Carolina – UP, Jujuy
- Montenegro, Germán – UP, Chaco
- Neder, José – UP, Santiago del Estero
- Olalla de Moreira, Stella Maris – UCR, Entre Ríos
- Parrilli, Oscar Isidro – UP, Neuquén
- Pilatti Vergara, María Inés – UP, Chaco
- Recalde, Mariano – UP, CABA
- Rejal, Jesús – UP, La Rioja
- Rodas, Antonio – UP, Chaco
- Rojas Decut, Sonia – UP, Misiones
- Salino, Fernando Alberto – UP, San Luis
- Sapag, Silvia – UP, Neuquén
- Silva, Mónica Esther – JSRN, Río Negro
- Suárez, Rodolfo – UCR, Mendoza
- Tagliaferri, Guadalupe – PRO, CABA
- Terenzi, Edith – UP, San Luis
- Uñac, Sergio – UP, San Juan
- Valenzuela, Mercedes – UP, Santa Cruz
- Vigo, Alejandra – Córdoba Federal, Córdoba
- Vischi, Eduardo – UCR, Corrientes
- Zimmermann, Víctor – UCR, Chaco
Qué propone la ley para aumentar los recursos a las Universidades Nacionales
El proyecto busca actualizar las partidas presupuestarias para las universidades al primer día de este año de acuerdo a la inflación acumulada durante 2023 y 2024.
El texto además solicita una recomposición salarial, que también será ajustada por inflación, para personal docente y no docente de las casas de altos estudios nacionales desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Una vez que se aplique esta mejora, la norma determina que se implementen paritarias de manera mensual.
HM/DCQ