Fueron 6 legisladores del oficialismo y 4 aliados los que votaron en el Senado contra la ley para aumentar los recursos a las Universidades Nacionales, pero la iniciativa terminó aprobada porque tuvo 58 votos a favor y 3 abstenciones.

Los senadores que apoyaron la ley este jueves 21 de agosto fueron: 34 peronistas, 12 radicales, 2 de Santa Cruz, 2 de Unidad Federal; 2 del PRO, 2 del Frente Renovador de la Concordia Social, 1 de Juntos por Rio Negro, 1 de Despierta Chubut, 1 de Por la Justicia Social y 1 del Movimiento Popular Neuquino.

Carolina Losada

Senado: quiénes votaron en contra de la ley Universitaria

Abdala, Bartolomé – LLA, San Luis.

Álvarez Rivero, Carmen – PRO, Córdoba.

Arrascaeta, Ivanna – LLA, San Juan.

Atauche, Ezequiel – LLA, Jujuy.

Bedia, Vilma– LLA, Jujuy.

Goërling Lara, Enrique – LLA, Misiones.

Losada, Carolina – PRO, Santa Fe.

Olivera Lucero, Bruno – LLA, San Juan.

Pagotto, Juan Carlos – LLA, La Rioja.

Paoltroni, Francisco – Libertad, Trabajo y Progreso, Formosa.

Juan Carlos Romero

Senado: abstenciones y ausencias en la votación de la ley Universitaria

Cristina, Andrea María – PRO, Santa Fe (abstención).

Huala, María Victoria – JSRN, Río Negro (abstención).

Romero, Juan Carlos – Provincias Unidas, Salta (abstención).

De Angeli, Alfredo – PRO, Entre Ríos (ausente).

Alfredo De Angeli

Senado: quienes votaron a favor de la ley Universitaria

Abad, Maximiliano – UCR, Buenos Aires

Andrada, Guillermo – UP, Catamarca

Arce, Carlos – FR, Misiones

Ávila, Beatriz – Por Tucumán, Tucumán

Bensusán, Daniel – UP, La Pampa

Blanco, Pablo – UCR, Tierra del Fuego

Carambia, José María – Por Santa Cruz, Santa Cruz

Cora, Stefanía – UP, Entre Ríos

Corpacci, Lucia – UP, Catamarca

Crexell, Carmen – JxC, Neuquén

De Pedro, Eduardo – UP, Buenos Aires

Di Tullio, Juliana – UP, Buenos Aires

Doñate, Claudio – UP, Río Negro

Duré, María Eugenia – UP, Tierra del Fuego

Espínola, Carlos – UP, Corrientes

Fama, Flavio – UCR, Catamarca

Fernández Sagasti, Anabel – UP, Mendoza

Gadano, Natalia – UP, CABA

Galaretto, Eduardo – UP, Entre Ríos

García Larraburu, Silvina – UP, Río Negro

Giménez Navarro, Mariana – UP, Formosa

Giménez, Nora del Valle – UP, Salta

González, María Teresa – UP, Formosa

Juez, Luis Alfredo – PRO, Córdoba

Juri, Mariana – UCR, Mendoza

Kirchner, Alicia – UP, Santa Cruz

Kronenberger, Daniel – UCR, La Pampa

Ledesma, Claudia – UP, Santiago del Estero

Lewandowski, Marcelo – UP, Santa Fe

Linares, Carlos – UP, Chubut

López, Cándida – UP, Corrientes

López, María Florencia – UP, La Rioja

Lousteau, Martín – UCR, CABA

Manzur, Juan Luis – UP, Tucumán

Mayans, José – UP, Formosa

Mendoza, Sandra – UP, Chaco

Moisés, María Carolina – UP, Jujuy

Montenegro, Germán – UP, Chaco

Neder, José – UP, Santiago del Estero

Olalla de Moreira, Stella Maris – UCR, Entre Ríos

Parrilli, Oscar Isidro – UP, Neuquén

Pilatti Vergara, María Inés – UP, Chaco

Recalde, Mariano – UP, CABA

Rejal, Jesús – UP, La Rioja

Rodas, Antonio – UP, Chaco

Rojas Decut, Sonia – UP, Misiones

Salino, Fernando Alberto – UP, San Luis

Sapag, Silvia – UP, Neuquén

Silva, Mónica Esther – JSRN, Río Negro

Suárez, Rodolfo – UCR, Mendoza

Tagliaferri, Guadalupe – PRO, CABA

Terenzi, Edith – UP, San Luis

Uñac, Sergio – UP, San Juan

Valenzuela, Mercedes – UP, Santa Cruz

Vigo, Alejandra – Córdoba Federal, Córdoba

Vischi, Eduardo – UCR, Corrientes

Zimmermann, Víctor – UCR, Chaco

Sergio Uñac

Qué propone la ley para aumentar los recursos a las Universidades Nacionales

El proyecto busca actualizar las partidas presupuestarias para las universidades al primer día de este año de acuerdo a la inflación acumulada durante 2023 y 2024.

El texto además solicita una recomposición salarial, que también será ajustada por inflación, para personal docente y no docente de las casas de altos estudios nacionales desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Una vez que se aplique esta mejora, la norma determina que se implementen paritarias de manera mensual.

