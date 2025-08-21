Furcio viral de Fernández Sagasti: "El Interbloque de Unión por la Plata se va a abstener..."

"En el expediente 146/24 el iInterbloque de Unión por la Plata se va a abstener...". Avanzaba la sesión del Senado, apilando cachetazos para el Gobierno, con varias votaciones con resultados adversos para vetos y temas como el Garrahan y el financiamiento universitario, hasta que la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti cometió ese furcio, demoledor con Cristina Kirchner condenada por corrupción, y aunque corrigió lo de Unión por la Plata casi de inmediato a Unión por la Patria, para las redes el tema ya tenía seguro destino a video viral.

El error de Fernández Sagasti, una de las senadoras más cercanas a CFK, fue cuando se trataban los ascensos del personal de la Armada y la Fuerza Aérea, un tema en el que el peronismo apoyaba algunos de los expedientes, pero rechazaba otros. Fue entonces justamente cuando en uno de esas aclaraciones sobre los rechazos, en el caso de ese expediente 146/24, a la legisladora del peronismo se le fue ese furcio que enseguida encontró reacciones en las siempre caústicas redes sociales.

"La traicionó el subconsciente", ironizaban usuarios en X, sobre el fallido de la legisladora mendocina:

Tema en desarrollo...