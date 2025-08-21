El jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó este jueves un duro cruce político en el Senado. En plena sesión, calificó de “tonta” y “estúpida” a la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, Virginia Gallardo, al rechazar versiones sobre los salarios de los legisladores.

En su intervención, el legislador formoseño negó que los senadores perciban “10 millones de pesos por mes”, como se afirmó en declaraciones públicas. “Hace un año que me dicen que voy a ganar 9 o 10 millones y cada vez que reviso mi cuenta veo que ni siquiera llega a la mitad. Ganamos menos que un juez de primera instancia y el Presidente dice que ganamos 10 millones. Nunca ganamos esa plata”, sostuvo.

Virginia Gallardo

Acto seguido, redobló sus críticas y apuntó directamente contra Gallardo. “Un mentiroso. Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, expresó.

Las críticas de Mayans surgieron luego de que Gallardo, ex vedette y cercana al mandatario nacional (que debutará este año en la política electoral como candidata a diputada por Corrientes en la lista de LLA), sostuviera: “A este paso, yo quiero ser senadora, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá, y encima se venden. Den el ejemplo...”. Sus declaraciones se dieron durante su paso por el programa de Mirtha Legrand.

Senadores, dietas y subas, bajo la lupa

En medio de una sesión cargada de tensiones para el Gobierno, el Senado cerró una nueva paritaria para los trabajadores del Congreso que impactará de forma directa en las dietas de los legisladores. Desde noviembre próximo, los senadores pasarían a cobrar más de 10,2 millones de pesos brutos, según las estimaciones realizadas en base al acuerdo entre las autoridades y los sindicatos.

El aumento se explica por un esquema votado en abril de 2024, cuando oficialismo y oposición aprobaron en el recinto un sistema que fijó las dietas en 2.500 módulos (los mismos que utilizan los empleados del Congreso), más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo. En total, 4.000 módulos. A esto se sumó una dieta extra en concepto de “compensación” del aguinaldo, que fue aceptada por todos los legisladores salvo Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación.

Durante el segundo semestre de 2024, los senadores habían congelado sus haberes hasta fin de año. Al vencerse esa medida, delegaron la decisión en la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien prorrogó el congelamiento hasta marzo. Finalmente, en junio, firmó una resolución que actualizó las dietas a más de 9,5 millones de pesos brutos, desatando críticas de varios bloques, puntualmente del Frente de Todos.

Con el último acuerdo paritario, Villarruel buscó despegarse de la polémica y ofreció a los legisladores la posibilidad de renunciar total o parcialmente a la actualización. “Invito a los senadores de la Nación a ejercer la opción de adecuar o no sus respectivas dietas, informándolo por nota a la Presidencia, en mérito a las facultades que les son propias”, había dicho.

TC / EM