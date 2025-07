Mayans estalló contra Milei: "Está desquiciado; tenemos un presidente con un problema de salud mental"

El senador formoseño José Mayans no se guardó nada. En una sesión caliente del Senado, el jefe del bloque de Unión por la Patria apuntó directamente contra Javier Milei, a quien acusó de ejercer un "destrato y humillación pública" contra los gobernadores. Pero fue más allá: "No sé si se dieron cuenta que tenemos un presidente que tiene un problema de salud mental", lanzó desde su banca, en uno de los discursos más duros que se recuerden en la Cámara alta.

El formoseño habló luego de que se tratara el pedido de los gobernadores para garantizar fondos de compensación ante la caída de la recaudación. "Los gobernadores ven peligro, porque el programa económico no cierra. Se dan cuenta que esto no tiene salida y por eso piden esto ahora, antes de que explote todo en octubre", advirtió.

“Le van a pasar la motosierra a los gobernadores”

Mayans apuntó también contra Federico Sturzenegger y Luis Caputo, a quienes acusó de operar con crueldad y sin racionalidad económica. "Sturzenegger dice que le va a pasar la motosierra a los gobernadores porque son unos gastadores compulsivos. Es barbarie pura", afirmó.

Además, denunció una “transferencia desastrosa” del ajuste nacional sobre las provincias. "Pasamos de pagar mil millones en electricidad a catorce mil. Nos están exprimiendo. Nos sacan todo y después nos insultan, nos llaman corruptos, ñoquis, y nos cortan los fondos", protestó.

"Esto va a explotar"

Con un tono cada vez más grave, el senador formoseño advirtió que el Gobierno busca llevar al colapso a las provincias: "Los gobernadores no son tontos. Están pidiendo estos fondos porque ven que esto va a explotar. Ya lo vieron venir. Esto no es madurez, es supervivencia".

Mayans también recordó que el año pasado casi todos los mandatarios participaron del acto del 9 de julio en Tucumán, mientras que esta vez no asistió ninguno. "La única que fue es la vicepresidenta. Y el gobernador ni la recibió", ironizó. "Esto no es casual. Es el resultado del destrato, de la humillación. Como decía en Los Hermanos Karamazov, lo que más duele no es el castigo, es la humillación".

Acusaciones y advertencias

En otro pasaje, apuntó directamente a la figura presidencial. "Milei está desquiciado. Lo que está haciendo con el Estado no tiene precedentes. No hay equilibrio fiscal ni social. Están fundiendo al país. Y lo peor es que hay gobernadores que fueron cómplices de la Ley Bases y ahora se están dando cuenta", disparó.

Además, criticó el uso de fondos públicos en inteligencia y medios: "¿Para qué quieren tanta plata? ¿Para dársela a los trolls y a los operadores que hacen operaciones mientras los jubilados no llegan a fin de mes?", se preguntó.

Finalmente, advirtió que el Gobierno no podrá sostener la economía más allá de octubre: "Después del bono, fuiste. Ya lo vimos. Esto no termina bien".

