José Mayans denunció "amenazas" a quienes se opongan al pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema

Luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel convocara a una sesión especial para considerar los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla para formar parte de la Corte Suprema de Justicia, dirigentes del bloque kirchnerista en el Senado adelantaron que votarán en contra del pliego del juez federal y denunciaron que recibieron amenazas debido a esta decisión.

“Eso se hace, ese tipo de amenazas se hacen", dijo el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara Alta, al afirmar en diálogo con Radio 10 que hubo presiones en relación a la postulación del titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 4. "¿A usted le pasó?", le preguntó el periodista Gustavo Sylvestre: "Lo confirmo que es así", respondió el legislador.

La Corte Suprema de Justicia rechazó otorgarle licencia a Ariel Lijo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tienen ese tipo de amenazas, de parte de operadores, obviamente que nosotros vamos a estar ahí y el pueblo nos votó para eso, para poner la cara", añadió el dirigente formoseño al deslizar que es posible que ninguno de los pliegos de los candidatos sugeridos por el Gobierno de Javier Milei para integrar el Máximo Tribunal sean aprobados.

El rechazo de ambos postulantes es una alternativa probable, debido a la cantidad de senadores con los que cuenta el kirchnerismo en la Cámara Alta -es la primera minoría-, a pesar de la partida de cuatro integrantes que formaron el nuevo bloque denominado “Convicción Federal”.

"Para aprobar los pliegos hace falta 48 votos en el senado, dos tercios. Si hay 25 votos en contra se cae... yo creo que hay más de 24 votos en contra por cada pliego", sostuvo Mayans.

El juez federal Ariel Lijo.

El presidente de la bancada de UxP en el Senado se refirió así a un artículo publicado por La Nación, en el cual se hablaba del "fantasma del miedo a la venganza de Lijo", debido al temor de que supuestamente el magistrado tomara represalias en el ámbito judicial. En la nota, un legislador K indicó en off que se imaginaba a Lijo "colgando en las paredes de su despacho las fotos de los senadores que voten en contra y esperando el momento en que le caiga una causa contra alguno de ellos en su juzgado".

Conforme a la Constitución Nacional, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema debe ser aprobado por el Senado en una sesión pública, con el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes. García-Mansilla fue designado “en comisión” por un decreto de Milei y días atrás juró en el máximo tribunal.

Lijo, por su parte, aún no juró ya que se debate si debería renunciar o no a su cargo en los tribunales de Comodoro Py para poder acceder a la Corte Suprema y no solo tomarse licencia, después de que la Cámara Federal se la otorgara.

La sesión convocada por Villarruel

El interbloque peronista del Senado pidió una sesión especial la semana pasada para anular los pliegos de García-Mansilla y de Lijo para la Corte Suprema, al advertir que fueron designados por decreto sin el aval del Congreso. La Cámara Alta ya tenía dictamen a favor sobre sobre el pliego del juez federal para asumir como ministro de la Corte Suprema, pero el kirchnerismo decidió que lo rechazará debido a que fue designado por decreto.

En el dictamen también el peronismo se pronunció sobre la postulación de García-Mansilla, por una cuestión técnica ya que se hizo reglamentariamente para llevar el tema al recinto, pero aclaran que al hacerlo en "disidencia total es un rechazo".

Unión por la Patria quería tumbar los pliegos este viernes, pero con esta decisión de Victoria Villarruel de convocar a una sesión especial para el próximo 3 de abril a las 14 para analizar los nombramientos, el oficialismo ganó al menos dos semanas más para las negociaciones.

FP/fl