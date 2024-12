Mayans, explosivo sobre Kueider: "Que no salga ni al balcón, sabe mucho, no vaya a ser que se caiga del séptimo piso"

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, disparó munición gruesa en la sesión especial donde se trata la posible expulsión de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por portar 200 mil dólares en efectivo sin declarar. "Se metió con gente jodida y él lo sabe", dijo.

En una exposición que dejó varios títulos candentes, el formoseño deslizó que podría ocurrirle algo a Kueider. "No vaya a ser que nade en la piscina y se ahogue", agregó, al referirse al hotel de lujo donde el legislador transita la prisión domiciliaria.

"Ahora lo están protegiendo, ¿pero después qué va a pasar? ¿Qué más sabe Kueider que lo quieren proteger?", continuó. Con críticas al gobierno libertario, arremetió también contra la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara alta. Antes había apuntado contra los ministros de Economía y Desregulación, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Mayans dijo que durante el macrismo quisieron pagarle coimas y habló sobre la votación de la Ley Bases

“Cuando Mauricio Macri era presidente, me quisieron coimear, dije que no y me armaron una causa. Dije que lo iba a hacer público y en 24 horas desapareció mi causa”, manifestó el formoseño en su encendido discurso.

En una exposición de varios minutos, el senador por Formosa habló de "traición a los partidos políticos" y deslizó que las votaciones a favor del oficialismo en el Congreso tuvieron maniobras espúreas. “La Ley Bases fue corrupta, se compraron votos”, denunció.

Y ahondó, con críticas al Presidente: “Voy a hablar en los términos de Milei. Él dijo que acá había coimas y ratas. Milei manchó el honor del Congreso. A los gobernadores les dijo que los iba a hacer mierda. A todos. ¿Y qué se hizo acá? Acá se juntaron unos senadores, llegaron a 39 y dijeron que tienen el derecho a hacer lo que quieren. Y había dos que vinieron por la boleta nuestra. Entonces ahora viene la otra parte: ¿por qué se fueron para el otro grupo?", expuso.

La Justicia ordenó la clausura del despacho de Edgardo Kueider en el Senado

"Armaron una 'bandita' para vender su voto. ¿Cuál fue el premio? La Comisión de Asuntos Constitucionales. Kueider expuso sobre la Boleta única para luchar contra la corrupción”, arremetió Mayans.

"Queremos la banca que nos robaron por plata", agregó luego, en referencia a los votos de Kueider y Carlos "Camau" Espínola en favor de las leyes impulsadas por los libertarios.

Qué dijo "Camau" Espínola, el compañero de bloque de Kueider, durante la sesión especial en el Senado

El senador Carlos Espínola, líder del bloque Las Provincias Unidas que comparte con el entrerriano, pidió que la Justicia investigue a Kueider: "Tendrá que dar respuesta y hacerse cargo".

Oscar Parrilli dijo que el oficialismo no quiere echar a Kueider del Senado porque “tienen miedo de que hable”

"Quiero sacar la discusión de si el senador Kueider es de un sector o de otro. El senador Kueider es lo suficientemente grande para hacerse cargo de sus responsabilidades y sus hechos. Es el senador Kueider quien tendrá que dar respuesta a la Justicia y hacerse cargo", sostuvo.

En esa línea, lanzó un dardo al bloque de Unión por la Patria, el cual supo integrar y por el que consiguió su banca en la legislatura: "Cuando hablaba que estaba en un bloque o en el otro. Cuando estuve en el bloque he defendido cosas que me parecían importante y siempre había una orden de arriba que parecía lo que uno planteaba no se hacía y había que bajar y votar lo que decían otros. Y me cansé".

"Si tienen pruebas preséntenlo en la Justicia y que se aclarezca y se investigue. Yo no tengo miedo y no tengo ni una causa ni denuncia. Por eso, yo creo que todo ciudadano como senador tiene derecho a la defensa", finalizó.

