José Mayans: "La inflación de 2,7% es en dólares y muy alta"

José Mayans no coincide con quienes dicen que el plan económico de Milei está saliendo bien. “Destruyó los ingresos de los jubilados, la docencia y terminó con la coparticipación”, sostuvo. Sobre la disputa entre Nación y las provincias, Mayans señaló: “Las provincias llevan 33 mil millones y el resto lo lleva la Nación”. Respecto al presupuesto, afirmó que “no hubo acuerdo con los gobernadores” y advirtió sobre la desinversión en áreas clave como educación, salud y justicia. En Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

José Mayans es senador nacional por Formosa, y la persona con más experiencia en ambas Cámaras, ya que es senador desde el 2001. Es presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara Alta y se desempeñó, también como diputado, previo al 2001.

Usted fue una especie de “pitoniso” al señalar las coincidencias y la cercanía, al menos en términos culturales e ideológicos tradicionales, de la vicepresidenta con el movimiento nacional y popular, y con el peronismo en particular. Ahora que esto ha quedado explícito por la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Me gustaría que, si puede, se explayara más sobre ese tema, ya que finalmente confirma su teoría, ¿no?

Creo que cuando inicia la gestión de Milei, la dejan fuera del protocolo y, prácticamente, sube esa escalinata sola. No sé qué le dice Karina al oído, pero evidentemente le debió haber dicho algo como ‘estás fuera del protocolo’. Tuvo que subir en soledad esa escalinata.

Estaba Bolsonaro, que no era presidente en ese momento, y ella tuvo que distanciarse porque Milei decidió dar el mensaje afuera del parlamento, lo que demuestra un desprecio a los representantes del pueblo y a los representantes provinciales.

Obviamente, después se profundizó esto con el tema de que Milei había dicho en campaña que ella iba a manejar la despensa nacional y la seguridad, y luego eso no se cumplió.

Villarruel hizo su propio camino, fue a visitar las provincias, fue a visitar al Papa, a Isabel, hizo un busto de Isabel, y bueno, obviamente, la discrepancia con respecto al tema de los jueces de la Corte y la discrepancia también con el tema de Malvinas. Creo que todas esas cosas demuestran claramente que difieren en muchos puntos de la política .

¿Cómo sigue esto? ¿Usted tiene esperanzas de que Villarruel pase directamente al movimiento nacional y popular?

En principio, lo que se vio es que esto la aleja mucho del Presidente. Porque, obviamente, el equipo del Presidente recibió la directiva de poder atacarla y desprestigiarla, como hacen con las personas que no coinciden con él, como hicieron con los diputados, los senadores y los periodistas. Esa es una visión que ellos tienen de cómo se gobierna.

El jefe de Gabinete tiene que venir al Senado a hacer su explicación. La última vez que estuvo el jefe de Gabinete fue en mayo, y obviamente, después de la sesión que tuvimos, prácticamente lo defenestraron. Después asumió Francos , que ahora tiene que venir a explicar la acción de gobierno de todo este tiempo.

Me preguntaba si podría haber una alianza en algún sector nacional y popular. Nosotros pasábamos en una columna que hicimos hoy sobre este tema a Jorge Asís, diciendo que en el 30% de voto propio que obtuvo la Libertad Avanza, se podría considerar que entre 7 y 8% fue aportado por el sector nacionalista que representa la vicepresidenta Villarruel. Desde el punto de vista de una sociedad electoralmente fragmentada, ese 7 u 8% podría ser atractivo para cualquier otro sector opositor a la Libertad Avanza. ¿Cómo considera políticamente que se va a resolver ese electorado?

Yo creo que el electorado de la Libertad Avanza tiene una decepción por el hecho de que Milei les mintió. Dijo que iba a cobrar a la casta, que supuestamente es el parlamento, y lo que hizo fue destruir los ingresos de los jubilados, los pensionados, la docencia, terminar con la coparticipación hacia las provincias. Creo que hay un desencanto hacia el programa de gobierno de Milei, que tiene como resultado un 53% de pobreza y un 18% de indigencia. Fracasó el programa de gobierno, para mí.

Yo no veo eso que dicen, que hablan de que bajó la inflación. Para mí, la inflación está en dólares en 2,7%, pero hay que recordar que la canasta familiar está prácticamente en 1.000 dólares. Y la caída del PBI del 3,5%, y lo más grave, el aumento de la deuda en más de 90 mil millones de dólares en diez meses. Eso demuestra el fracaso de la política económica de Milei. Y también su fracaso para acordar, como con el tema de la Corte o el presupuesto.

Milei no cree en el sistema de representación. El artículo 1 de la Constitución habla de los representantes del pueblo argentino, de un sistema republicano, representativo y federal. Milei no cree en eso. Demostró en este tiempo que es una persona que no cree en el artículo primero de la Constitución, desprecia a los demás poderes. Bueno, y ahora hablan de nombrar a jueces por decreto, por no tener la posibilidad de hacer un acuerdo con otras fuerzas políticas. Aparte de eso, la reforma electoral, que muestra un desprecio absoluto por las fuerzas políticas.

¿Usted cree que la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene también diferencias en el plano económico con Javier Milei?

En principio, ella votó el RIGI. Ella desempató. Vos, que conocés la historia, sabrás que Japón, cuando quiso ampliar su imperio, lo primero que hizo fue invadir Manchuria. Y después, todas las islas que restaban para tener hierro y petróleo. El RIGI regala gratis los recursos naturales de la República Argentina. Para nosotros es un robo a nuestros recursos naturales. Vienen, se llevan de todo y no dejan prácticamente nada.

Además, la explotación sin ningún reparo al esquema ecológico, como vemos en muchas empresas americanas y europeas. En todas estas cosas tenemos discusiones con lo que votó Villarruel en su momento, que fue el RIGI.

"El equipo del presidente recibió la directiva de poder atacar y desprestigiar a Victoria Villarruel".

Pero podría ser que Victoria Villarruel esté de acuerdo con el RIGI y en desacuerdo con otros aspectos del plan económico, ¿no?

Evidentemente, no está de acuerdo con muchas cosas, por eso la excluyeron del gabinete.

Yendo al terreno del peronismo, ¿cómo cala la interna entre la Cámpora y Axel Kicillof, y todavía la inconclusa disputa con Ricardo Quintela?

Creo que vamos a ir despacito sorteando las diferencias . Yo estoy hablando mucho con todos. Creo que tenemos que enfocarnos en las personas que tienen la visión del Estado que tenemos nosotros, que es diametralmente opuesta a la de Milei."

Pero en eso coinciden Cristina, Kicillof y también Quintela, ¿no es así?

Coinciden en eso. Por ahí puede haber discusiones en las personas, pero para mí lo importante es ver cómo podemos sumar incluso a otras fuerzas políticas, como la UCR, fuerzas que coinciden con nuestra visión del Estado. Discutir conjuntamente cómo podemos evitar esto, que es un fracaso contundente.

¿Qué nos queda? La semana que viene tenemos presupuesto, que obviamente no hay acuerdo con los gobernadores. El Gobierno dice que tiene un superávit de casi dos puntos del PBI, pero prácticamente se lo robaron a las provincias.

Hay una fuerte desinversión en las provincias, que obviamente es el territorio nacional y es de donde se recaban los recursos. En esa discusión, los gobernadores pidieron cinco puntos: las cajas provinciales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos, la ayuda a las provincias, porque prácticamente la inversión va a ser cero. El Gobierno prácticamente no aceptó ninguno de esos cinco puntos.

Estamos hablando del desarrollo económico y social de la República Argentina. Las provincias tienen a cargo gran parte de lo que vendría a ser la educación primaria, básica, secundaria, la salud, la justicia, los municipios, y es obvio que reclamen una parte.

La recaudación de principio de año fue de 105 mil millones de dólares; prácticamente, las provincias llevan 33 mil y el resto lo lleva la Nación. Esa es la desproporcionalidad que existe. Esto es lo que están discutiendo en el tema del presupuesto y, obviamente, no hubo acuerdo.

Después, el DNU 846. Nosotros queremos tratarlo el próximo jueves porque, obviamente, es una violación de la Constitución, porque cambian la ley de administración financiera para no tener control sobre los montos, sobre los intereses y sobre los plazos. La deuda pública al mes de diciembre, que estaba en 370 mil millones, hoy está en 462 mil millones, creció en 93 mil millones de dólares, prácticamente, en diez meses.

Sabemos que Luis Caputo y su equipo, que trabajaban durante el gobierno de Macri, son muy renuentes a ir al Congreso a dar explicaciones. Quieren modificar los controles de deuda para que el nivel de deuda pase, no sé, el 100% del PBI.

¿En otros países qué porcentaje de la recaudación va a los estados provinciales? ¿Tiene esa comparación? Por lo que usted indica, en Argentina es un tercio para las provincias y dos tercios para Nación.

No lo tengo. Creo que tienen un sistema impositivo absolutamente distinto al nuestro. No te podría precisar el porcentaje, pero te digo que en Argentina esto es lo que sucede.

