El periodista Marcelo Longobardi protagonizó un cruce con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando le preguntó acerca de los insultos que recibe por parte del presidente Javier Milei y uno de sus ideólogos más cercanos, Agustín Laje, quien preside el think tank Fundación Faro. El conductor también se "quebró" al aire y recordó que tanto el libertario como la exmandataria Cristina Kirchner lo llamaron "hijo de p...".

Todo comenzó durante la emisión de este martes 19 de noviembre en el programa Esta Mañana, que Longobardi conduce en Radio Rivadavia, mientras entrevistaba al jefe de ministros. "¿Qué vinculación tiene el Gobierno con la Fundación Faro y el grupo lanzado como la 'Guardia Pretoriana' del presidente?", consultó el comunicador acerca "Las Fuerzas del Cielo", anunciado por el tuitero Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y definido como "brazo armado de La Libertad Avanza".

"Es un grupo de personas, de intelectuales, de economistas y de profesionales de distintas áreas que trabajan por su cuenta aportando material de estudio que hace a los temas que preocupan al Gobierno y a los argentinos”, indicó Francos, desligando a la Administración nacional de haber supuestamente impulsado a esas agrupaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La oposición criticó al "Gordo Dan" y su nuevo grupo oficialista: "Somos el brazo armado de La Libertad Avanza"

“Tendremos muy en cuenta esos estudios para las políticas que el Gobierno está llevando adelante”, añadió el funcionario. Ante esa respuesta, el conductor radial continuó: "Guillermo, ¿La parte de los insultos también la comparte el Gobierno?", a lo que Francos manifestó que no sabía de qué estaba hablando.

En esa línea, Longobardi aclaró: "Los insultos de este señor Laje... que sigue insistiendo en que yo soy un periodista ensobrado. Ministro, usted que me conoce hace cuarenta años, ¿Cree que yo soy un periodista ensobrado?".

El integrante del Gabinete de Milei sostuvo que considera que las apreciaciones que tiene sobre la gestión presidencial "son equivocados" pero negó totalmente que fuera un "ensobrado" y afirmó que no hay pruebas de ello. "¿Entonces por qué tengo que soportar que el Gobierno y gente vinculada a él me insulte todos los días?", insistió el periodista.

"No creo que tenga que soportarlo, son opiniones, y con las acciones que se pueden iniciar en la Justicia me parece suficiente", añadió Francos. A lo que Longobardi lanzó tajante: "Esas no son opiniones, son mentiras".

Por último, Longobardi apuntó contra Laje, a quien acusó irónicamente de decir que "sabe diferencias entre el bien y el mal" y comentó que el politólogo lo tiene a él "como a una persona relacionada con el demonio". "La verdad que me cansé de que me insulten; se ha naturalizado el insulto cotidiano, sistemático, y no tiene que ser de esa manera", reflexionó.

El comunicador ha acumulado varios enfrentamientos con el Presidente, ya que Milei lo llamó "dinosaurio idiota" y “chanta, hijo de p...” y lo ha criticado en más de una ocasión, a lo que él dedicó varias editoriales e incluso dijo que hace una utilización del "insulto y la fake news como un método de agitar la ira", sentenció.

"Me van a mandar al infierno"

En otro momento de su programa, Longobardi dialogó con su equipo y señaló que existe una "coincidencia importante" entre Cristina Kirchner y Javier Milei, ya que ambos lo llamaron "hijo de p...".

Entonces, Willy Kohan le respondió que cuando se divide "entre el bien y el mal" siempre ocurre eso. "Si vos representás el bien, vale todo porque la lucha contra el mal no tiene límite", agregó. "Es bíblica", siguió diciendo el presentador.

"Una de las grandes tragedias argentinas es que quienes se presentan como luchadores contra el mal después dicen algo mucho más grave, que 'el fin justifica los medios', después nos cagamos a tiros en este país", manifestó Kohan.

Finalmente, Longobardi cerró de forma irónica su comentario y se "quebró" a modo de broma al decir de nuevo que está cansado de ser insultado por los militantes libertarios. "Yo soy papá, tengo familia, nietos, hago mi trabajo y no molesto a nadie, y estoy cansado... quebrado, mal... me van a mandar al infierno y no me merezco eso", cerró.

FP/ff