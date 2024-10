Laje: “Si la economía vuela, no va a hacer falta una alianza con el PRO”

Agustín Laje es politólogo. Vive la mitad del año en España. Pero, desde 2015, nunca dejó de tener un vínculo personal con el presidente Javier Milei, con quien comparten un corpus de ideas y visiones. Y es de los más escuchados por el jefe de Estado. Acaba de publicar Globalismo, donde habla de las entidades supranacionales, como la ONU, con un tono muy crítico y hasta los pone en el plano de “los nuevos totalitarismos”.

—¿Cómo viste el conflicto con las universidades?

—La oposición está desesperada y está buscando temas que en principio generan un consenso muy amplio en la población para usarlos como factor de conflicto con el Gobierno. Lo han hecho con jubilados, ellos que nunca les interesaron realmente los jubilados. En cuanto a las universidades es una falta de respeto para con nuestros pobres estarles sacando de sus impuestos para que venga una persona que ni siquiera es argentina a darse una gran vida, estudiar gratis pagada por nuestros pobres y después irse a su país de origen. Hay muchos extranjeros, además. No es cierto que son pocos. ¿Cuál es el truco? Sacar un promedio de todas las carreras. En comunicación hay pocos, se vienen a las más caras. No es parte del proyecto de Milei cerrar las universidades.

—¿No se desgastó el concepto de “casta” teniendo a Scioli dentro del Gobierno?

—Se desgastó pero, más que por poner a un Scioli, porque las palabras políticas de moda se desgastan demasiado rápido. Lo que tuvo de innovador en su momento y sirvió para una campaña política ahora en otra fase, que es la de gobernar, quizás ha perdido su fuerza. Hay que inventar un nuevo lenguaje. A mí me ha gustado mucho lo del “partido del Estado”. Apareció en una conferencia que dio Javier hace relativamente poco. ¿Qué significa? Que hay un partido político que es el partido del Estado, y eso mete en la misma bolsa a radicales, kirchneristas, PJ, incluso algún sector del PRO también, a Lilita Carrió. Y dentro del “partido del Estado” entra también el periodismo, el sindicalismo, una parte del sector educativo.

—¿Sos asesor presidencial?

—No, tengo diálogo con él. No te voy a decir de todos los días tampoco. Pero una vez por mes. Pero no soy asesor. O sea, del Estado nacional no cobro nada.

—¿No te lo ofrecieron?

—No. En redes sociales todo el tiempo la gente está pidiendo que sea diputado, que sea senador. Incluso algunos han pedido gobernador de Córdoba. Pero estar pensando en esas cosas no tiene sentido. Mi rol es otro. A mí lo que me gustaría es, en todo caso, que se conforme un grupo de intelectuales que no esté rentado por el Estado para poder mantener su independencia. Y que haga algo similar de lo que en su momento hizo Carta Abierta para el kirchnerismo. Pero insisto, que no sea rentado por el Estado. Intelectuales, además, que vayan más allá del campo de la economía. Necesitamos gente que se dedique a la historia, a la filosofía, al derecho, a las relaciones internacionales.

—¿Karina Milei será candidata el año que viene?

—Mandarla al Congreso sería sacarla del trabajo excepcional que hace ahora. Javier necesita una mano derecha como ella. Hay gente que está haciendo fila para tomar ese puesto. Ahora, el puesto de Karina es irreemplazable. La rosca política ambos la viven como una mochila. Sé que para ellos esto es lo que les tocó hacer, su misión. Pero no tienen el disfrute de decir vamos a hacer la rosca política, me voy a reunir con este, con el otro. Entonces, tampoco me imagino a una Karina pidiendo ser la senadora, por ejemplo.

—¿Te imaginás a LLA en acuerdo con el PRO en 2025?

—Dependerá de cómo esté andando la economía. Si la economía está volando, no va a hacer falta esa alianza. Y el votante del PRO ya hemos visto que está dispuesto a votar por Milei y su gente. Y no es una suposición: ya ha pasado. La Libertad Avanza tiene, además, el mejor cuadro político del PRO: Patricia Bullrich. Macri tiene el mismo problema que Cristina Kirchner, que es que su piso es igual a su techo. Si la economía vuela, el PRO desaparece. Y si la economía no vuela, espero que no continúen las fracturas internas y habrá que hacer una alianza con el PRO.