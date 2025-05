El “blanqueo permanente” que Luis Caputo usará para planchar el dólar abrirá una ventana a fondos ilegales

El Gobierno trabaja en una desregulación para el uso de dólares sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Una suerte de “subblanqueo” que tiene como objetivo impulsar la liquidez, en un esquema sostenido a fuerza de un tipo de cambio barato que necesita de una súperoferta de divisas constante. Aún sin poder financiarse en el exterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, llamó a sacar los ahorros del colchón y así nacieron las dudas sobre qué tanta permisividad dará la administración libertaria a la circulación de dinero obtenido de formas ilícitas y cuánto soporta el sistema.

Con la mira puesta en la competencia de monedas, el titular de la cartera económica habló de remonetización: que los dólares sean reinvertidos en el sistema. Casas, autos, electrodomésticos, terrenos o celulares, “lo que sea”, aclaró en una entrevista. No importará si las divisas con las que una familia o una empresa va a comprar bienes son parte de una herencia, fueron adquiridas en el mercado blue como ahorro derivado de un trabajo formal, en el oficial, o provienen del lavado de activos. “No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos”, planteó Caputo este lunes, y explicó: “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastás la plata”, dijo en el streaming Tiempo Libre.

Desde marzo que existe la posibilidad de pagar directamente con dólares con tarjeta de débito, siempre que las divisas ya se encuentren disponibles en una caja de ahorro, es decir, dentro del sistema. Pero ahora el número que mira el Gobierno es el de los USD 271.247 millones fuera de la circulación formal de la economía que, según el INDEC, tenían los argentinos a fines del 2024. Otra cifra incandescente son los USD 4.400 millones que, según cálculos de economistas, se desprendieron de los más de USD 18.000 millones blanqueados a través del Régimen de Regularización de Activos aplicado el año pasado, que hasta los USD 100.000 permitía ingresar dinero al sistema de forma totalmente gratuita.

“Lo que está buscando es que aumenten los depósitos en dólares con una especie de blanqueo permanente. Es una señal complicada, porque parte de una presunción de que todos los dólares son de un origen basado en la ilusión impositiva, y plantea que es más benigno que si viniera de financiamiento por vías del narcotráfico, el terrorismo, etcétera”, explicó el economista Jorge Carrera a Perfil.

“Es una situación bastante peligrosa. Da la sensación también de una cierta desesperación por capturar de alguna forma esos dólares”, sumó. El economista Juan Valerdi coincidió y advirtió que la administración libertaria “necesita que haya liquidez en la economía y si emite, tiene miedo que la gente en vez de generar movimiento económico, genere corrida hacia el dólar”.

La intención oficial es que las desregulaciones sean a nivel del Banco Central, de ARCA (ex AFIP) y del sistema financiero. “Si los organismos internacionales le dejaron pasar el blanqueo, que fue laxo y peligroso, difícilmente vayan a poner el grito en el cielo con algo que tiene que ver con pequeños volúmenes que están en el subsuelo de la economía”, planteó Valerdi, quien además es especialista en analizar los movimientos de las cuentas offshore y sus conexiones con testaferros locales.

Una exfuncionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF) aseguró a este medio que la medida “puede alentar la llegada de capitales de todo tipo, que además no se tienen que exhibir en primera persona, porque pueden usar testaferros que usen ese dinero y cuya fuente puede provenir de cualquier lado”. “Pero además estamos en seguimiento intensificado del GAFI, que no permite levantar los controles para saber el origen del dinero”, alertó.

PERFIL también consultó a expertos en derecho tributario, quienes señalaron que, pese a las desregulaciones, hay tres leyes por las que quienes no declaran el origen de los fondos para realizar transacciones están penalizados con fuertes sanciones impositivas. Cualquier modificación debería pasar por el Congreso.

La ley 11683 señala en su artículo 18 inciso F que "los incrementos patrimoniales no justificados con más de un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias". Es decir que no sólo se le aplica un 10% a la transacción no justificada, sino que también se le suma un 35% de Ganancias y un 21% de IVA.

Esa misma norma, en su artículo 46, prevé que "el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido". También rigen las leyes penal tributaria (27.430) y la ley de lavado de activos (25.246).

