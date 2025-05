Súper IVA: las provincias se unieron en un fuerte reclamo al Gobierno, con una pelea de alto costo político

La pelea por quién se lleva el costo político de la carga de impuestos pasa por un momento clave entre las provincias y el Gobierno en plena campaña electoral. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló de un “súper IVA” repartido con un piso del 9% y que las 23 jurisdicciones y la Ciudad de Buenos Aires compitan por el resto del 21%. Por lo bajo, los ministros de economía subnacionales le exigieron a la Nación que resigne parte de su recaudación e insistieron con ver la letra chica.

En las provincias los cuestionamientos son técnicos y políticos. En el primer caso, alegan que la dinámica planteada es muy difícil de aplicar, porque falta aclarar a qué gobernación le corresponde la base imponible de cada etapa de valor agregado, los territorios de origen o de destino, y si las modificaciones recaerá también en otros tributos, como Ingresos Brutos o el impuesto al cheque. En ese caso, el cálculo que hacen en el interior del país es la alícuota que se llevaría la oficina nacional: creen que debería ser del 5%.

“Nación eligió el mal menor. En lo coparticipable, se quedan con el 45% aproximado del 21% del IVA. O sea, no estarían perdiendo nada, porque es el 9%. De Ganancias un poco más y del impuesto a los cheques recauda el 100%”, ejemplificó el titular de Hacienda de una provincia cordillerana, en estricto off the record, durante una charla con PERFIL. Y se animó a lanzar: “Están simplemente tratando de mandar el mensaje a los contribuyentes de que Caputo y (Javier) Milei se quedan sólo con el 9%. Es el único objetivo de esto”.

Provincias reclaman una discusión federal sobre el IVA

Para completar el 21%, las provincias arrancarían con un 12% de base, que podrá disminuir o no, según el caso. Pero el planteo en el interior del país es que la discusión es más grande y que debería ir por una reforma de la coparticipación con consenso federal. Ese fue el eje que atravesó el panel de finanzas públicas provinciales del que participaron los ministros de Economía y Hacienda de las provincias de Buenos Aires (Pablo López), Santa Fe (Pablo Olivares) y Chaco (Alejandro Abraam), en el evento de Adcap y DLA Piper.

El "blanqueo permanente" que Luis Caputo usará para planchar el dólar abrirá una ventana a fondos ilegales

Olivares coincidió en que hay que ir hacia una “simplificación tributaria”, pero criticó las formas. “Llevar por prepotencia de agenda una reforma, probablemente se pueda hacer, pero no significa que vaya a ser una rebaja sostenible. Creemos que hay que ir a una simplificación tributaria y bajar la carga, pero que sea sustentable y que no vuelva atrás en otro proceso político”, advirtió.

Para López, el Gobierno tomó en el último tiempo “decisiones unilaterales que impactan de lleno en provincias y municipios”. “Eso resulta perjudicial y atenta contra las capacidad de atender las necesidades de los habitantes de nuestras provincias. La forma en la que se plantea la discusión simplifica enormemente el debate. Hay potestades del Gobierno nacional sobre impuestos que son concurrentes con las provincias, hay obligaciones de gasto que Nación no está cumpliendo y abordarlo desde una vista simplista es dificil”, criticó.

Abraam, a su turno, pidió ver los detalles del proyecto y alertó que “hay que reglamentarlo bien”. Pero, además, señaló que en la previa “hay un gran desafío de informalidad” y que eso constituye “una discusión más profunda que dar”.

La pelota de los impuestos en la carrera electoral

El debate, que implica una apertura a la ciudadanía sobre quiénes deciden cobrar más o menos impuestos, ocurre en medio de una campaña electoral que comenzó con Santa Fe en abril, seguirá el domingo próximo en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis; y continuará con la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo. Además, la agenda tributaria llegó justo después de los cambios en la temporalidad del anticipo de Ganancias y el IVA aduanero que recrudecieron el clima entre las provincias y la Casa Rosada por la quita de más de $1 billón que significa entre mayo y junio.

Una jugada del Gobierno le quitó más de $1 billón a las provincias en plena carrera electoral

Las jurisdicciones vienen de un año de fuertes recortes en las transferencias no automáticas, licuación de la coparticipación y pese al crecimiento interanual de los últimos meses de los gravámenes repartidos, un descenso que recae sobre las cuentas públicas mes a mes. El ministro chaqueño graficó un escenario de actividad económica “compleja” con una sequía que afecta la producción local.

“Es importante el financiamiento de la provincia para cumplir con las obligaciones de deuda, gasto de capital e inversión de obra pública. Lo perjudicial que es la coparticipación redunda en una baja inversión pública”, cuestionó Abraam. Consultados sobre el crecimiento del 5% del PBI que predijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, el funcionario advirtió que se trata de un panorama “heterogéneo”. “Ahora en el sur está la riqueza, en el norte esperamos la inversión”, subrayó.

Para el titular de la cartera bonaerense, “la clave está en las dinámicas sectoriales”. “La economía funciona a distintas velocidades. Hay sectores que se muestran dinámicos, como son los primarios, y otros en los que no se está viendo una dinámica virtuosa, como la industria. Amplios sectores de pequeñas y medianas empresas sufrieron el año pasado, por la caída del consumo y las importaciones”. Olivares, por su parte, planteó que se trata de una situación de “más rebote que crecimiento”.

AM/ML