Javier Milei, a favor de Ficha Limpia, advirtió sobre "los ñoños republicanos" que pueden estar "haciendo una jugada sucia"

El presidente Javier Milei confirmó este martes 6 de mayo su objetivo de que “salga” el proyecto de Ficha Limpia y atacó a los sectores que criticaron a su partido por no haber impulsado antes esta medida, advirtiendo que “estuvieron siete años sin aprobarlo y ahora se hacen los ñoños republicanos”.

El mandatario señaló en el streaming Neura que “el dictamen lleva su nombre”, y desmintió enfáticamente que La Libertad Avanza (LLA) quisiera detener la sanción de la norma que impide ser candidatos a quienes tengan condenas por corrupción, violencia de género u otros delitos. “Que firmen los que realmente van a votar", advirtió.

El presidente festejó “las mejoras que hicimos”, y aclaró: “En realidad yo pedí que las hicieran, porque se imaginan que yo, de Derecho, cero. Entre (Alejandro) Fargosi y Luis Petri hicieron las mejoras que yo pedí a los proyectos que se venían trabajando y sumando. Yo quiero que salga Ficha Limpia. Pero no quiero que vaya a recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta el 2026. Entonces, tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia. Aviso”, advirtió.

Sin embargo, Milei elogió a la diputada Silvia Lospennato, impulsora del proyecto desde el PRO, pero no quiso confirmar si habrá un acuerdo electoral con el espacio de Mauricio Macri. A pesar de esto, se permitió chicanear a su exaliado, al remarcar la afiliación de Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, a La Libertad Avanza, advirtiendo: "Son muchos los dirigentes del PRO que entienden que el camino es este".

Ficha Limpia: de qué se trata el proyecto de ley que se debate hoy en el Senado

El proyecto oficial, que será discutido en el Senado este miércoles 7 de mayo a las 11:30 propone sumar un inciso en un artículo de la ley Orgánica de los Partidos Políticos que impida presentarse como candidato a los condenados por diferentes delitos.

La prohibición se aplicaría "siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”. Además, "si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral".

La propuesta también establece que la Cámara Nacional Electoral implemente un Registro Público de Ficha Limpia, donde estarán las sentencias que sean confirmatorias de condenas para los diferentes tipos de delitos contemplados en la ley.

