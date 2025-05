LLA intenta evitar que el PRO capitalice con fines electorales la eventual promulgación de Ficha Limpia

La promulgación del proyecto de ley conocido como "Ficha Limpia" se ve tironeada en términos electorales. La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, será debatida este miércoles en la cámara de Senadores, donde podría convertirse en ley. Si bien es un anhelo tanto de La Libertad Avanza (LLA) como del PRO, los libertarios buscan que sea promulgada recién después de las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo en la Ciudad para evitar que la principal candidata del partido liderado por Mauricio Macri, Silvia Lospennato, la capitalice con fines electoralistas.

Julián D’Imperio comentó en la rueda informativa del programa "Desde el canil" que incluso LLA "pide que no se dé quorum" para que no pueda avanzarse con su tratamiento sobre tablas. No obstante, al interior del libertarismo existen legisladores que presionan por convertirlo en ley este mismo miércoles.

“La campaña en CABA está muy nacionalizada, y el proyecto es de Silvia Lospennato. Desde LLA no quieren darle una victoria que después sea una caballito de batalla. No quieren darle ese gol”, expresó el periodista.

Ficha Limpia busca impedir que personas con condenas penales por delitos de corrupción, violencia de género, abuso sexual u otros delitos graves puedan postularse a cargos electivos. El proyecto, impulsado principalmente por la diputada del PRO, fue respaldado por diversos bloques de la oposición, organizaciones de la sociedad civil y el oficialismo nacional.

A menos de dos semanas de celebrarse las elecciones, Lospennato intenta proyectarse como referente de transparencia institucional, por lo que la promulgación del proyecto podría ser utilizado como bandera electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se espera unos reñidos comicios.

Llegó el día D para Ficha Limpia: el Senado definirá, pero la desconfianza no afloja

La maniobra del Ejecutivo de pedir que algunos legisladores no den quorum para frenar el debate genera tensiones dentro del Congreso y al interior del espacio liderado por el presidente Javier Milei. Además expone la fragilidad de los acuerdos parlamentarios y refleja el temor del oficialismo a perder la iniciativa política en un año atravesado por la crisis económica, las internas y el desgaste de la gestión, según se evaluó entre los periodistas en el piso.

