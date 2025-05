Llegó el día D para Ficha Limpia: el Senado definirá, pero la desconfianza no afloja

El Senado se apresta a tratar el proyecto de Ficha Limpia el próximo miércoles y darle sanción definitiva. La cuenta regresiva está en su tramo final pero no ha dejado de convertirse en un nuevo foco de conflicto entre Javier Milei y la La Libertad Avanza frente al PRO de Mauricio Macri.

Libertarios y macristas prolongaron sus discusiones electorales en la Cámara alta. Subieron el tono con señalamientos cruzados y una desconfianza creciente. Hay un disparador que arrastra heridas desde el año pasado. La iniciativa ya sería ley si no fuera porque el proyecto fue trabado por LLA en Diputados. Hubo dos intentos para darle media sanción en noviembre pero el oficialismo no garantizó la presencia de sus propios legisladores. Ahora el escenario es distinto. La Casa Rosada rediseñó el texto, Milei se encargó personalmente de contener a la diputada del PRO Silvia Lospennato y le prometió una versión mejorada. Ahí comenzó a tejerse una trama de desconfianzas que no aflojaron, pero que ahora llegaron a su desenlace. El próximo miércoles senadores de diversos espacios políticos se encaminarían a sancionar un proyecto que deja afuera de la arena electoral (a nivel nacional) a Cristina Kirchner.

Ficha Limpia es un proyecto históricamente motorizado por el PRO. Es por eso que Macri le subió el tono a la campaña electoral en los últimos días. Lanzó cuestionamientos sobre la “corrupción” en relación con el gobierno de Milei y el escándalo $Libra, que continuará teniendo repercusiones en Diputados.

Tal vez por ello la Casa Rosada se ha mostrado incómoda y zigzagueante respecto de una iniciativa que podría colocar a la candidata porteña amarilla, Silvia Lospennato, en el centro de la escena y alzándose con un triunfo político. La diputada ha sido siempre leal a Macri y una de las principales impulsoras de la iniciativa aunque no hay precisiones sobre si estará el miércoles en el recinto. El oficialismo se vio obligado a maniobrar cuando circuló que el jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, había soltado semanas atrás en una reunión de Labor Parlamentaria que no estaban interesados en tratar el proyecto. Según los senadores que lo escucharon, aseguró que no querían beneficiar la candidatura de Lospennato como legisladora porteña justo cuando ella encabeza la lista del PRO capitalino. Casi al unísono, la Casa Rosada dejaba trascender que no estaban los votos y que el PRO quería avanzar en una sesión que resultaría en el rechazo del proyecto para obtener un insumo de campaña. “Quieren llorar republicanismo”, ironizaban. Los movimientos de Macri parecen darles la razón.

Con todo, ese escenario parece haberse modificado. Todas las fuentes consultadas por PERFIL señalan que están las voluntades para aprobar un proyecto de ley que muchos consideran innecesario, dado que existen herramientas electorales y legales para que dirigentes condenados no se presenten a elección. Claves a la hora del conteo serán los votos de los senadores por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, que volvió a decir que el oficialismo no quiere sancionar la inciativa.

De ser aprobado, podría darse la paradójica escena en la que tanto LLA como el PRO se adjudiquen el triunfo legislativo. El año pasado, luego de que el proyecto quedó frenado en Diputados, Milei puso en marcha su contención con la ahora candidata porteña. El miércoles, el proyecto podría convertirse en ley. En el comando de campaña libertario repiten hasta el hartazgo que el objetivo no es ganar la elección sino derrotar al kirchnerimo y desplzar al PRO a un tercer y lejano lugar. Algunas voces libertarias señalan que Ficha Limpia es un tipo de proyecto que “no mueve el amperímetro” en el electorado. Pese a ello, en el tramo final de la campaña nadie quiere dar pasos en falso.

La Casa Rosada no solo mira el escenario electoral en la Ciudad en una semana en la que los amarillos y los temas de “corrupción” podrían quedar en el tope de la agenda. También observa otras variables, como el vínculo con el peronismo, que quedó dañado luego de la durísima derrota en la que los dos pliegos para la Corte Suprema, el de Ariel Lijo y el de Manuel García-Mansilla, fueran rechazados por amplia mayoría.

Más allá de lo que ocurra en el Senado, Cristina Kirchner estará en condiciones de presentarse como candidata a legisladora por la tercera sección electoral, el reducto en donde su figura continúa cosechando adhesiones.