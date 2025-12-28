Operativo euforia: Milei suma oxígeno para el próximo round y Santilli vuelve a las provincias

Cargado de la euforia que significó la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno tiene el próximo objetivo a la vista: conseguir la sanción de la reforma laboral. Para eso, en la Casa Rosada pretenden replicar el mismo esquema utilizado para que la ley de leyes tenga el visto bueno del Congreso. Inclusive, con el mismo protagonista, Diego Santilli, el ministro del Interior, que reeditará el tour con los gobernadores que protagonizó en diciembre.

Según pudo saber PERFIL, El Colo descansará unos días en el cierre de 2025. Y, con el cambio de calendario, comenzará a visitar distintas provincias para ver la cara de los mandatarios, precisamente a partir de los primeros días de enero. La nueva gira, idéntica a la que encabezó este mes, puede durar todo enero en pos de conseguir los “consensos necesarios” para que la iniciativa que modifica la legislación laboral no tenga inconvenientes en el Parlamento. Todavía no hay primera fecha confirmada, algo que se definirá en los próximos días.

Las expectativas son muy altas para la Casa Rosada. Básicamente porque los diálogos con los jefes de los Ejecutivos provinciales, más allá de desacuerdos en el capítulo 11 del cálculo de previsión de gastos, tuvieron resultados y la gestión libertaria consiguió por primera vez desde que arribó al control del Poder Ejecutivo, el 10 de diciembre de 2023, una ley de leyes.

A su vez, hubo en la previa de la sesión en la Cámara alta ruido generado por la oposición dialoguista por el artículo 30 del capítulo 2, el que colocaba pisos de financiamientos para áreas como educación, ciencia y tecnología. Sin embargo, no figuraron sobresaltos a la hora de la votación. Un signo positivo para una administración que tuvo en el Parlamento un obstáculo, con categóricas derrotas, hasta el recambio legislativo de este mes.

Para el presidente Javier Milei, este escenario fue posible por el trabajo de su equipo político. En declaraciones radiales, mencionó a Martín Menem, titular de la Cámara baja, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, y al ministro Santilli. “Han logrado algo verdaderamente admirable, que es haber sancionado el presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”, destacó el economista.

En torno a los tiempos con los que cuentan para la sanción del texto, los principales actores de La Libertad Avanza siguen convencidos de que habrá debate en el recinto a partir del 10 de febrero. Ni antes ni después, pese a que un sector del gremialismo, con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), agita la chance de que el oficialismo adelante su tratamiento. El propio Milei indicó que el segundo mes del año será clave para que el proyecto se convierta en normativa y que la movilización de la CGT del 18 de diciembre en rechazo de la iniciativa no alteró los planes previstos.

“Yo acelero en las curvas”, se ufanó. Aunque no dijo que la reforma tenía muchas chances de naufragar por la falta de apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores, lo que llevó al oficialismo a recular en la misma semana que el Presupuesto había sido sancionado sin el polémico capítulo 11. Con Santilli al mando, hablando mano a mano con cada mandatario, en LLA prometen que en esta oportunidad no habrá inconvenientes aunque se aproximan choques. Maximiliano Pullaro, jefe del Ejecutivo santafesino, ya expresó disconformidad.

Hay otros proyectos que el Gobierno quiere discutir en sesiones extraordinarias, que se podrían extender a partir de la última semana de enero, como la reforma tributaria, la del código penal y ficha limpia. Milei, cuando fue consultado por la agenda que pretende plasmar a partir de 2026, comentó que otro eje relevante pasa por delegar a las provincias, vía ley, la determinación de zonas de periglaciares. Todo para favorecer actividades como la minería. No obstante, en el orden de prioridades, el puesto uno se lo llevan las modificaciones al mercado de trabajo que, como contó este medio, sufrirá modificaciones para que sea aprobada. De eso es consciente gran parte del elenco libertario.

¿Qué truques se estiman? Se avizora uno: que la cuota solidaria quede sin cambios y no se establezca por acuerdo explícito del empleado, empleador y la Secretaría de Trabajo, como figura en la letra del proyecto que ingresó por el Senado.

Davos también figura en el radar de Milei. Mencionó que está trabajando en el discurso que llevará al Foro Económico que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Suiza. En el Palacio San Martín desde hace tres semanas ultiman detalles de un viaje en el que el economista piensa volver a hablar de la relevancia de la batalla cultural que encarna desde la cima del Estado.

En medio de este clima, en Balcarce 50 también se encargan de resaltar con énfasis la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. Fue un proyecto que se cocinó en el despacho de Santiago Caputo con un trabajo conjunto entre el asesor presidencial, Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, María Ibarzábal (secretaria Legal y Técnica), y el extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA), Juan Pazo.

En relación con este proyecto, el oficialismo no quiso levantar el perfil para que la oposición, fundamentalmente el kirchnerismo, colocara trabas. En la práctica, para el entorno del jefe de Estado, significa mucho más que un blanqueo: es la chance real de que la sociedad pueda ingresar dólares al sistema sin inconvenientes y se puedan blindar intentos de persecución de futuras administraciones.

Sobre todo porque, argumentan, los argentinos estuvieron atravesados por un Estado que “los persiguió” y “los obligó” a ahorrar en sus casas sin reglas concretas. “Fue un verdadero éxito haber sacado esta ley”, señalaron desde una oficina en Balcarce 50. Milei calificó la sanción como un “hito” al igual que el Presupuesto 2026. “Debe ser una de las leyes más importantes de los últimos cien años y que es la ley que restaura el principio de inocencia en temas impositivos”, evaluó.

“Argentina va a pagar sus deudas”

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos de 2026. Dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes sostuvo que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street. El mandatario formuló declaraciones radiales luego de que el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal, considerados claves por el Ejecutivo para avanzar en la estabilidad fiscal. Además, este viernes el Banco Central hizo una fuerte compra a divisas, destinadas a fortalecer las reservas. En 2026 vencen unos US$ 12.600 millones de deuda, de los cuales US$ 4.200 operan en enero. Sobre el pago de la deuda, Milei dijo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”. Este viernes las reservas subieron casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares.