"El apoyo al Javo es difícil de tapar": la fake news que compartió Milei sobre El Eternauta

Javier Milei volvió a generar polémica en redes sociales al compartir una imagen alterada de la serie "El Eternauta". En la captura, se observa un graffiti con la leyenda "Milei 2027", que no forma parte de la producción original. La fotografía fue modificada digitalmente y difundida por simpatizantes del Presidente.

La publicación fue realizada por la cuenta oficial de Milei, quien replicó el contenido sin verificar su autenticidad. El montaje fue rápidamente desmentido por usuarios que compararon la imagen con escenas reales de la serie, evidenciando la manipulación.

El graffiti fue presentado como un supuesto "descuido" de la producción, insinuando un respaldo al mandatario. Sin embargo, la imagen fue creada por seguidores libertarios y no tiene relación con el contenido original de la serie.

La foto original no tiene el mensaje "Milei 2027" en el fondo

No es la primera vez que el Presidente difunde información falsa en sus redes sociales. En ocasiones anteriores, compartió imágenes y noticias sin verificar, lo que fue motivo de cuestionamientos y burlas por parte de la opinión pública.

Este nuevo episodio se suma a una serie de controversias protagonizadas por Milei en el ámbito digital, donde su actividad constante y la difusión de contenidos no verificados generaron debates sobre la responsabilidad en el uso de las redes sociales por parte de figuras públicas.

El largo historial de “descuidos” del presidente y la desinformación

El ataque sistemático por parte del mandatario contra diversos sectores, como el periodismo o figuras que se muestran explícitamente en contra de su ideología, muchas veces se vale del recurso de las fake news para validar sus dichos.

Un claro ejemplo de ello se dio a principios de 2025, cuando fue por la actriz Cecilia Roth luego de que esta lo cuestionara por su política y lo calificada como “censurador”. Al poco tiempo, Milei realizó un posteo en sus redes sociales dirigido directamente contra Roth: "Estoy con Leonardo Cifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para Cecilia Roth es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. ¡Ciao!". Posteriormente, se comprobó que los números arrojados por el mandatario eran falsos

El enfrentamiento entre Javier Milei y Cecilia Roth tuvo lugar en enero de 2025

Algunos días antes, en Navidad, compartió un posteo en el que se veía a una descomunal multitud dentro de un shopping, haciendo sus compras. Esto le valió de argumento para reflejar que su política económica estaba dando sus frutos: "Imágenes del Unicenter anoche: 90.0000 personas", decía la publicación. Sin embargo, lo que se veía en el video correspondía al Tianhe Shopping Mall de Guangzhou, China.

Durante otra de sus batallas, en este caso contra la Universidad Pública, argumentó que ese tipo de educación superior "hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta". No pasó mucho tiempo para que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salieran a desmentir el dato. De hecho, explicaron que, según un estudio, el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los cuatro deciles de menores ingresos., mientras que el 91% de estos va a la pública.

"Esa foto es falsa, señor presidente": la respuesta de Lamothe

Otro de los sectores contra los que Milei carga desde el inicio de su gestión, la cultura, también sufrió las noticias falsas. En una ocasión apuntó contra el actor Esteban Lamothe, al compartir una foto de él en donde se lo veía alzando una mano, donde tenía escrito “basta Milei”."Las manos que piden subsidio. Las que pagan los subsidios", comparaba la publicación.

La publicación, que fue compartida en sus redes, fue respondida inmediatamente por Lamothe: "Esa foto es falsa, señor presidente. Fíjese quién le maneja las redes porque le viene pifiando feo".

