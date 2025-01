El productor de Cecilia Roth defendió a la actriz tras los agravios del oficialismo: “Me solidarizo totalmente con ella”

Días atrás, Cecilia Roth ofreció una entrevista donde expuso su visión contraria al gobierno de Javier Milei. Aunque sus declaraciones fueron publicadas el 26 de diciembre en las redes de Efeminista, una plataforma de la agencia española EFE, estas comenzaron a resonar con fuerza esta semana, generando una polémica que todavía no muestra signos de concluir. “Creo que el Gobierno está censurando (...) Estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco”, afirmó la actriz, entre otros comentarios dirigidos a la gestión del presidente.

La respuesta desde el oficialismo no tardó en llegar. Desde el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, hasta el director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, e incluso el propio presidente Milei, salieron a contestarle. En paralelo, desde el sector cultural no tardaron en salir en defensa de Roth. El productor teatral Sebastián Blutrach, desde sus redes, escribió: “Desde el @teatroelpicadero y a título personal, no puedo mantener el silencio ante las erradas declaraciones del secretario de Cultura. Podemos disentir, discutir, expresar posiciones. Por ello, quienes ocupan cargos públicos tienen la responsabilidad de actuar con respeto y fomentar la libertad de expresión, sin incurrir en actitudes violentas”.

El posteo de Blutrach, responsable del Teatro El Picadero, donde actualmente se presenta la obra La madre, protagonizada por Roth, continuó con un mensaje de solidaridad: “Me solidarizo totalmente con Cecilia y con cualquier ciudadano que se estigmatice desde el Gobierno. Los funcionarios no están para atacar ni estigmatizar y deben usar el poder de sus cargos para mejorar la vida de la gente. No es fácil y no está en el ADN de quienes trabajamos en la cultura tolerar las cataratas de insultos que se multiplican cuando desde los altos niveles se habilitan discursos de agresión. Un secretario de Cultura que declara haber participado de más de 100 producciones sabe muy bien que el éxito y el fracaso son parte de la profesión y que cada espectáculo tiene su propia medida y valoración. En el Teatro Picadero estamos profundamente orgullosos del proyecto artístico que es La madre. Semana a semana, recibimos una cálida respuesta del público, lo que nos permite sostener muchos puestos de trabajo y seguir desarrollando una propuesta cultural de alta calidad junto a un equipo de destacados profesionales. Es lamentable que el Secretario no haya sabido, o querido, valorar este esfuerzo colectivo. Quien está encargado de promover la cultura de y para los y las argentinos/as no debería atacar a una actriz de reconocido prestigio internacional y a su obra en cartel. Su rol, lejos de destruir, debe ser el de construir, fomentar y enriquecer el diálogo cultural. Deseo que, a pesar de las diferencias, podamos encontrar espacios de discusión ideológica donde prevalezcan la reflexión y el respeto mutuo, dejando de lado la descalificación hacia quienes piensan distinto”.

La reacción desde el oficialismo se encendió especialmente tras las declaraciones de Roth en las que sostuvo: “La cultura representa la identidad de un país. Milei es totalmente ajeno a todo esto, está construido de no se sabe qué, pero nunca relacionado ni vinculado con la Argentina. Que el cine argentino no exista le da exactamente igual”.

La palabra del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. "Roth no vende ni 500 entradas"

Roth también señaló que tanto Leonardo Cifelli como Milei “se permiten escrachar, nombrar a gente desde su lugar importante”. “Estos señores en todo encuentran que hay ‘meloneo’, que quiere decir que te están convenciendo de algo político en la escuela, en la universidad, en el cine, en el teatro —dijo—. Ellos creen que todos son ‘K’, comunistas y socialistas, que les parecen palabras temibles. Insultan permanentemente con un vocabulario insólito a instituciones, personas, películas, libros. [...] Me da miedo la naturalización de que un señor en el Gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea que no coincida con su pensamiento prehistórico”.

Por su parte, el secretario de Cultura, Cifelli, no tardó en responder con un mensaje contundente: “NO VENDE NI 500 ENTRADAS por semana en una obra porque LA GENTE NO LA QUIERE VER y sale a gritar ‘censura’. ¿Me la va a contar a mí, Cecilia Roth, que tengo más de 100 producciones de teatro y música? Pobre productor, sostenerle ese fracaso. Les duele que la gente ya no se morfe más sus mentiras y NO LOS ELIJA”.

Cifelli también respaldó las declaraciones de Agustín Laje, quien había sido el primero en responder a Roth: “Lo que despierta la ira de Roth no es que no se pueda hablar de la dictadura, sino que podamos equilibrar el juicio histórico recordando la historia completa, con todos los asesinatos y secuestros de las organizaciones TERRORISTAS incluidos —reflexionó Laje—. Lo que llena de odio a Roth no es que no se pueda hablar de ‘cambio climático’, sino más bien que existan voces de científicos DISIDENTES que no le adjudiquen una condición antropogénica. Por fin, lo que tanto le molesta del caso Lali Espósito no es que no podamos ver sus películas o escuchar su música, sino que aquellos que no deseamos verlas ni escucharlas no seamos obligados a financiarlas. No solo no hay censura en la Argentina libertaria: en lo que va de este año, nunca habíamos sido tan libres”, añadió.

Finalmente, el presidente Javier Milei se sumó a la controversia desde su cuenta de X (antes Twitter), calificando los comentarios de Laje como una “clase magistral”. “Los zurdos son tan PATÉTICOS que no saben ni lo que significan las palabras que usan para indignarse".

Además agregó: "En general, al no poder resistir un intercambio de ideas en un terreno parejo, caen de arranque en la falacia ad hominem etiquetando a su rival con palabras inmundas, para luego seguir el ataque con la falacia del hombre de paja... Son de manual...”, concluyó Milei.

