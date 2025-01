Cecilia Roth: "Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei"

La actriz Cecilia Roth apuntó contra el presidente Javier Milei reclamando que el ajuste económico de la gestión libertaria afectó el cine y la cultura en el país, teniendo en cuenta que desapareció el Ministerio de Cultura e intentó desmantelar el Instituto Nacional del Cine y las Artes Audiovisuales (INCAA), y que "el gobierno está censurando".

"Creo que el Gobierno está censurando. Ni hablar que está censurando, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco", manifestó en diálogo con Efeminista y reprochó: "No se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, no se puede hablar de género, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño".

La actriz aseguró que aquel material ya filmado que cuente con el contenido mencionado "no se puede ver en ningún lugar público", como escuelas, universidades y organismos del Estado. "Es increíble", manifestó indignada por la situación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Estamos tragando todo esto. Me da miedo la naturalización de todo, la naturalización de que un señor que está en este momento en el gobierno maltrate salvajemente a todo aquel que tenga una idea, una idea, que no coincida con su pensamiento prehistórico", sostuvo.

Sobre el mandatario, expresó que para ella "fue muy fuerte" el momento en el que se confirmó su victoria electoral y amplió: "Jamás pensé que iba a ganar. Nunca imaginé que un presidente en la Argentina podía ser el disparate que es Javier Milei, quién imaginó que iba a iniciar su 'guerra cultural' contra el cine".

Villarruel enfrentó a Milei por su sueldo y el Presidente la acusó de “casta desconectada de la realidad”

"Este país se va a quedar enflaquecido a unos niveles impensables. Milei fue recortando, recortando, recortando, sacando esa motosierra infernal. Y nosotros y nosotras, en un nivel de shock, mirando pasar a Milei delante de nuestros ojos y con una oposición profundamente tocada", agregó.

Continuando con sus críticas a Milei y al gobierno, la actriz añadió: "Para ellos, un recorrido interesante de una película es solo de mercado. Detestan a los argentinos. Esto es muy particular porque, al revés de (Donald) Trump o (Jair) Bolsonaro, Milei no es nacionalista. No le interesa en absoluto la Argentina, la va a vender de arriba a abajo".

"Es muy brutal lo que están haciendo porque detrás de todo hay una ideología. Pero Argentina tiene una cosa muy particular, que es la resistencia. Y la resistencia es creativa, se está haciendo muchísimo teatro independiente, alternativo. Por supuesto que eso no es ganancia...todo es a fuerza de un trabajo colectivo, de un enorme esfuerzo", concluyó.

Cruce con Leonardo Cifelli: "Viene de no haber hecho gestión nunca"

Roth también apuntó contra el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien reclamó que en el INCAA "filmaban cada bodrio" y le reprochó que "viene de no haber hecho gestión nunca".

"Es muy interesante que un secretario de Cultura, ya no ministro, tenga en su boca palabras como 'bodrio', relacionándolas con una película. Bodrio es un fardo, quiere decir aburrida, descartable. Me duele la panza cuando escucho eso", expresó.

Sobre Cifelli, añadió: "El secretario de cultura, que viene de no haber hecho gestión nunca, lo que está haciendo es lo que se ve en el CCK, que ahora llama Espacio Libertad. Nos han desmantelado el INCAA. Lo que están haciendo en esos lugares es echar a todo su personal lentamente. Es una crueldad brutal".

Perfumes retro, un walkman y el TDK de 90: la chicana ochentosa de Maslatón por la política económica de Milei y Caputo

"Que este secretario diga 'bodrio' no es solamente vulgar, utiliza palabras que yo no había oído en la política nunca. Estos señores en todo encuentran que hay 'meloneo' que quiere decir que te están convenciendo de algo político. Insultan permanentemente con un vocabulario insólito a instituciones, personas, películas, libros", amplió.

Luego, concluyó: "¿Cómo se atreven a intervenir en lo que desconocen y detestan? Son el tipo de personas que aquello que desconocen lo detestan. La guerra contra lo que hablan del Gobierno anterior se refiere a lo que nosotros llamamos 'década ganada', en la que se hizo muchísima gestión y hubo mucho apoyo para la cultura y otras cosas".

"Les parece un disparate porque perdieron la caja segura $. El Presidente Javier Milei es quien está dilapidando la inflación, quien permite que el teatro y otros indicadores culturales muestren mejoras que hace años no se veían. Lo único que no le interesa a la sociedad es tu opinión de un país que no vivís", respondió el funcionario ante las críticas a través de X.

AS./fl