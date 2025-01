Axel Kicillof repudió el cierre al Centro Cultural Conti: "Es un brutal ajuste a las políticas de Derechos Humanos""

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este viernes la “reestructuración” impulsada por el Gobierno de Javier Milei sobre el Centro Cultural Heraldo Conti, que se ubica en el Museo de Memoria de la ex-ESMA. La medida fue anunciada por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños.

“No es reestructuración, es política de ajuste en Derechos Humanos”, tituló el mensaje, en el que resaltó que el anuncio de nuevas cesantías “se produce luego de que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejara sin empleo a unos 2400 trabajadores contratados a través de un convenio con el ente cooperador ACARA”.

Los primeros párrafos del descargo de Kicillof en X (ex Twitter)

En este sentido, Kicillof apuntó contra el jefe de Estado y manifestó: “Esto significa un atropello a los Derechos Humanos en un país que lleva 41 años de democracia a través de un consenso social del Nunca Más”. A su vez, explicó cómo fue la secuencia en la que se conoció la resolución que pide el cierre del lugar: “En la tarde del 31 de diciembre, el Gobierno envió mensajes vía WhatsApp a unos 50 trabajadores de dicho Centro Cultural, informando que en el marco de una reestructuración interna, deberían permanecer en guardia pasiva en sus respectivos domicilios, atentos a convocatorias que se cursarán por etapas a los fines aludidos”.

En esta misma línea, se explayó sobre los recortes en el área estatal por parte del jefe de Estado: “Desde marzo de 2024, más de 250 trabajadores fueron despedidos y peligra el empleo de 300 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ayer amaneció con presencia policial en la puerta, decidiendo quién ingresa y quién no”.

Posteriormente, el Gobernador bonaerense aprovechó la ocasión para hablar de la Unidad Provincial Especializada en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar: “La creamos en Buenos Aires y se sumó a la puesta en valor de los Espacios de Memoria, y la profundización en general de las políticas públicas de promoción y protección que se realizan en materia de Derechos Humanos y que nos ubican como un ejemplo ante el mundo”, señaló.

El Gobierno renovó contratos de 40 mil empleados públicos, pero sólo por tres meses

Hubo más críticas hacia el Gobierno. Uno de los que también realizó un descargo en su cuenta de X (ex Twitter), fue Horacio Pietragalla, nieto restituido número 75 y ex presidente del Archivo Nacional de la Memoria durante la presidencia de Cristina Kirchner. En su posteo, indicó: “La gestión de (Alberto) Baños avisa un 31 de diciembre, por mail y WhatsApp, que cierra el Centro Cultural Conti. El eufemismo es el de siempre: reestructuración. Mientras (Federico) Sturzenegger avisa que van a contratar gente a partir de 2025. Es decir que el problema no es que sobra gente”.

A su vez, mostró su respeto y solidaridad con los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos: “Fueron diezmados por esta gestión que reivindica lo peor de nuestra historia. Pero la política de Memoria, Verdad y Justicia no nació con nosotros ni se acabará con ellos. Es producto de años de lucha de nuestra sociedad, no la podrán borrar de un plumazo. Volveremos a reparar todos los daños causados, una vez más, cuando esta pesadilla se termine”, cerró.

Los trabajadores del Centro Cultural Conti convocaron a un festival su defensa

Titulado "Una memoria que arde", se realizará este sábado 4 de enero a las 18, en Libertador 8151. En sus redes sociales, la filial Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señalaron: “Nos mandaron a vivir el fuego de enero en casa y vamos a hacerles caso. Por eso, este sábado 4 de enero nos encontramos en la puerta del Conti con las velas encendidas", indicaron desde la filial Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"Traigan sus palabras, sus acordes, sus máscaras, sus poemas, su intensidad, su malestar, su alegría. Traigan el corazón prendido fuego, clavado en un cuchillo, con las raíces a la intemperie", solicitan en la convocatoria.

También se llevó a cabo una misa, que estará a cargo del Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24, ofició una misa en respaldo al reclamo de los trabajadores contra el cierre del centro anunciado, como antesala del festival del sábado.

