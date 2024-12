El gobierno de Axel Kicillof aseguró que no habrá ajuste "a pesar de los recortes del Gobierno nacional" y prorrogará el Presupuesto

Tras la derrota oficialista en la Legislatura provincial, que fracasó al intentar aprobar el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento, el ministro de Gobierno Carlos Bianco apuntó contra el Poder Ejecutivo y sostuvo que PBA empezará el año “en emergencia económica”, aunque afirmó que “no habrá ajuste”.

En su habitual conferencia de los lunes, y en la última del año, Bianco criticó la decisión de la oposición de no apoyar el Presupuesto 2025 enviado por el gobernador Axel Kicillof y expresó su desacuerdo: “El presidente (Javier) Milei dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar. Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición”.

“Pareciera que tanto el Gobierno nacional como la oposición quieren quebrar las arcas de la Provincia de Buenos Aires”, dijo el ministro y mano derecha de Kicillof, y advirtió: “La Provincia empieza 2025 en emergencia económica”.

Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

El pasado viernes durante la tercera sesión fallida en la Legislatura para votar las tres iniciativas económicas, el bloque de Unión por la Patria no logró reunir los acuerdos necesarios para tratarlas. Ahora, el debate se retomará en febrero.

Sobre las negociaciones, Blanco acusó a las bancadas opositoras de la Legislatura de boicotear la sesión: “Estaban dadas las condiciones técnicas y políticas para aprobarlo, pero antes de la segunda sesión trajeron dos pedidos adicionales con reclamo de incrementos para los municipios y una renovación de cargos”.

El funcionario continuó y explicó que antes de la sesión del viernes, llegaron nuevos pedidos de fondos, y si bien el mandatario bonaerense presentó una contrapuesta, afirmó que realizaron más pedidos de nuevos cargos, como para la Suprema Corte de Justicia. “Obviamente, no se consiguieron los votos”, lamentó.

El mismo gobernador Kicillof fue en contra del Presidente luego de que cayera la última sesión y dijo: “A la gravísima situación a la que nos sometió el presidente Milei durante este año, se agrega ahora un golpe de la oposición al no aprobar el paquete presupuestario, herramienta básica de cualquier gobierno para planificar y ejecutar sus recursos y gastos”.

Sin embargo, Blanco indicó que Kicillof ha instruido a su gestión para que el programa de gobierno provincial continúe. “En la Provincia de Buenos Aires no habrá ajuste a pesar de los recortes del gobierno nacional”, aseguró. Ante la ausencia de acuerdos para votar el Presupuesto 2025, el gobierno de PBA prorrogará el Presupuesto 2024.

El ministro Bianco sostuvo que la Provincia no va a quebrar “porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con lo que cuenta” y afirmó que el gobierno de Kicillof es “el más pobre del país por recursos". “No va a quebrar, a pesar de que el gobierno de Milei y la oposición quieren que se quiebre. No, no va a quebrar”, insistió.

Este fin de semana, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta protagonizaron un tenso cruce luego de que la ministra de Seguridad acusara al exjefe de Gobierno porteño por las demoras en la construcción de un anexo de la cárcel de Marcos Paz. Durante la conferencia, Carlos Bianco se refirió al cruce y dijo: "Que se pongan de acuerdo y terminen la obra”.

Sobre la construcción del anexo de la cárcel de Marcos Paz, reclamó: “Que lo haga Macri, o que lo haga Milei, pero que lo haga alguno. Nosotros lo hacemos".

Además, explicó que la Provincia está ampliando unidades penitenciarias y construyendo nuevas alcaidías “con fondos propios”. “Por eso no se escapan presos en la Provincia de Buenos Aires. Y quizás por eso, porque no están haciendo esto, se están escapando presos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, lanzó el funcionario, haciendo referencia a la fuga de 17 presos de una alcaldía en el barrio porteño de Liniers la semana pasada.

