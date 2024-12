La flamante vocera de Jorge Macri, Laura Alonso, se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La discusión escaló durante el fin de semana y la Ministra de seguridad aseguró que la gestión del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue un “festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre”.

El conflicto se desató luego de que la funcionaria de Milei acusara a Larreta por las demoras en la construcción de una anexo de la cárcel de Marcos Paz que tenía proyectado alojar a presos de Ciudad de Buenos Aires. “Patricia, no mientas. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”, dijo el ex alcalde porteño en su cuenta de X.

“La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales. La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse”, continuó Rodríguez Larreta.

Por su parte, la titular de la cartera de seguridad calificó a Larreta como un “cadáver político” y un “tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada”. “Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación”.

“Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda.” cerró Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Luego de este intercambio de mensajes, Larreta se refirió a las vacaciones en Disney que tiene previstas la ex candidata del PRO. Además acusó a Bullrich por los múltiples cambios de partido a lo largo de su carrera política.

“Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia”.

La Ministra estalló contra Larreta y aseguró que haberle ganado en las PASO fue “un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país”. “Como jefe de Gobierno, tomó una Ciudad pujante y ordenada, un modelo a seguir, y la llevó a su peor versión. Impuso un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre. Como candidato, intentó acercar a Juntos por el Cambio al massismo, pero lo frené”

Consultada sobre este tema, la vocera de Jorge Macri intentó evadir la respuesta. Ante la insistencia de sus interlocutores instó a la Ministra a denunciar cualquier hecho de corrupción del que tenga conocimiento.

"Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de corrupción debe denunciarlo donde corresponde y por supuesto el jefe de Gobierno tomará las medidas del caso si se trata de un funcionario de su gestión, y la Justicia lo hará respecto de funcionarios de gestiones anteriores", afirmó Laura Alonso en una entrevista con Radio La Red.

