11M: las cuatro provincias que votan hoy

Salta: un examen para Sáenz

Una vez que terminen los comicios, las miradas estarán concentradas en cómo les fue a las distintas coaliciones que el gobernador Gustavo Sáenz consiguió desarrollar para continuar liderando la provincia. El distrito acude a las urnas para elegir treinta diputados provinciales, 12 senadores provinciales, convencionales municipales y concejales. Todo bajo la boleta única electrónica como herramienta para el sufragio, con el objetivo de agilizar y transparentar el proceso. En concreto, responden al mandatario dos frentes: Unidos x Salta y Vamos Salta, liderados por el concejal capitalino “Guillo” Kripper y Flavia Royón, exsecretaria de Minería de la Nación de la gestión de Sergio Massa, respectivamente. En la Capital se suma la Alianza por la Unidad de los Salteños, encabezado por el postulante al senado local Bernardo Biella, actual diputado provincial. También competirá con armado propio La Libertad Avanza, con el desafío de hacer pie en el distrito con una opción liderada por Alfredo Olmedo y la diputada nacional libertaria María Emilia Orozco, quien en las últimas semanas se dedicó a caminar la provincia con diferentes integrantes de Las Fuerzas del Cielo e influencers libertarios. Todos ellos estuvieron en actos y pidieron el voto para la nómina violeta. La figura que eligieron para encabezar la boleta del Senado local es la de Roque Cornejo, abogado y conductor de radio y TC, actual diputado provincial. El PRO está vivo. Cuenta con el liderazgo de Mauricio Macri y cerró con el Partido Liberal de Salta y van con el nombre Cambiemos Salta. Su apuesta fuerte es disputar el voto opositor a Sáenz en la Capital y posicionar a la joven dirigente Agustina Álvarez Echele (cercana a Macri) como diputada provincial por la minoría. El PJ tradicional intervenido actualmente por el senador provincial de PBA Sergio Berni y por María Laura Alonso armó una alianza con el Partido de la Victoria. La Izquierda va con tres variantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jujuy: la UCR quiere revalidar

En la elección legislativa de hoy se renovarán 24 diputados provinciales titulares y diez suplentes. Además, se eligen concejales y representantes de comisiones municipales en los 16 departamentos de la provincia. El sistema electoral será el tradicional con boletas separadas por partido político y el oficialismo, bajo el armado Frente Jujuy Crece, tratará de seguir controlando la mayoría absoluta en la Legislatura, principal desafío.

A esta instancia, este sello llega liderado por la Unión Cívica Radical (UCR) controlada por el exgobernador Gerardo Morales y con Carlos Sadir como el mandatario del distrito. Una convivencia que desde que Sadir alcanzó la gobernación, en 2023, no tuvo sobresaltos: el hermano de Morales, Héctor Freddy, es el jefe de Gabinete y uno de los hombres de influencia dentro de la gestión. Bajo este marco, Morales y Sadir acordaron el nombre de la persona para liderar la boleta que buscará imponerse hoy. El de Adriano Morone, presidente de la Juventud Radical de Jujuy, actual diputado provincial y que logró tejer el visto bueno de los dos dirigentes con poder en la provincia. Las opciones que tratarán de desbancar al oficialismo son tres principalmente. El Partido Justicialista llega dividido: confirmó para la pelea a Noemí Isasmendi como la nueva cara del PJ en la provincia. Mientras que el otro sector, ligado al kirchnerismo, impulsa una nómina encabezada por el exfuncionario de La Cámpora Carlos De Aparici. La Libertad Avanza, por su parte, presenta como cabeza de lista a Kevin Ballesty, exfuncionario radical hasta 2022. Un dirigente impulsado por el senador nacional Ezequiel Atauche, líder de LLA en la provincia, y quien trabajó en los últimos meses para tratar de fortalecer el armado local. Ballesty tiene el aval de la organización juvenil Las Fuerzas del Cielo, que controla Santiago Caputo. El Frente de Izquierda llevará a Alejandro Vilca, diputado nacional, como opción, alternativa y unificada.

Chaco estrena pacto Milei-Zdero

En la provincia que gestiona el radical Leandro Zdero se renuevan 16 bancas de diputados provinciales para el mandato 2025-2029. El oficialismo aterrizó en el poder en 2023 y afrontará su primer test electoral con el estreno de una alianza con el partido de Javier Milei, denominada Chaco Puede + La Libertad Avanza. Conviven en ese armado la conducción del PRO y aquellos partidos que conformaron Juntos por el Cambio a nivel local. El gobernador se involucró en la campaña y no dejó detalle al azar. De hecho, eligió a un hombre de confianza para liderar la nómina para el Parlamento local: a Julio Ferro, el subsecretario de Legal y Técnica de la Gobernación. Este entendimiento electoral inédito enfrentará al Frente Chaco Merece Más, marca electoral del PJ chaqueño conducido desde hace más de una década por la familia Capitanich y que lleva al exgobernador Jorge Capitanich liderando la nómina legislativa. Una manera de buscar revancha tras la elección que perdió frente a Zdero en 2023. Desde el entorno del gobernador le señalaron a PERFIL que hay mucho en juego. De hecho, marcan que no es solamente unos comicios locales: “Es una elección en donde se define si Chaco se suma o no a una Argentina que está queriendo dejar atrás el despilfarro, el acomodo y la corrupción”. Con elogios al Presidente, por el ajuste “inteligente” que encaró desde que alcanzó la conducción de la Casa Rosada, agregan que en la contienda electoral de este domingo Chaco “va a definir si se sigue sosteniendo el viejo modelo de un Estado ineficiente y clientelista, o si de una vez por todas se pone en marcha un proyecto de provincia libre, con trabajo genuino, responsabilidad fiscal y respeto al mérito”. También hay una mirada desde LLA: “Tenemos la firme expectativa de que los chaqueños acompañen este domingo a quienes representan verdaderamente el proyecto de transformación que encabeza Javier Milei. No queremos más una provincia estancada, sino una provincia libre, alineada con los valores de la libertad.

San Luis: un duelo sin libertarios

En San Luis, la contienda electoral de hoy tallará el poder provincial que tiene a dos protagonistas, el gobernador Carlos Poggi y a su contrincante, Alberto Rodríguez Saa. Ambos chocarán fuerzas en las elecciones legislativas y municipales. La Libertad Avanza, en tanto, producto de internas y desacuerdos, no pudo conformar una opción y sus dirigentes aparecen disgregados.

En esta pelea, Poggi va a revalidar su gestión a través de un conglomerado de partidos bajo el paraguas de Ahora San Luis. Allí conviven Avanzar San Luis, UCR, PRO, Libres del Sur y GEN, entre otros. Y hay un respaldo de parte de un rival de Alberto Rodríguez Saá, su hermano Adolfo.

La principal figura del oficialismo para el Senado es Jorge Videla, una persona de confianza del mandatario provincial y que además ocupa la intendencia de Juana Koslay. A su vez, confió en Juvein Roberto Quiroga (Pedernera) y en Analía Agüero (Ayacucho).

En tanto, el Frente Justicialista alineado con Rodríguez Saá postula a Silvia Sosa Araujo, exministra de Salud provincial. Mientras que La Libertad Avanza no tendrá sello oficial y obligó a sus referentes a actuar en distintas listas, con una campaña local y referencias al partido nacional.

Una de ellas, Viva la Libertad, Carajo, respaldada por la senadora Ivanna Arrascaeta. La otra esta diagramada por el diputado nacional Carlos D’Alessandro, quien jugará con su Partido Tercera Posición, usando los colores y el símbolo del león característico de Javier Milei.

En las actividades proselitistas, el legislador machacó contra la gestión Poggi y pidió motosierra acorde con los recortes que se impulsaron a nivel nacional.

En esta oportunidad, se elegirán cuatro senadores junto a 22 diputados.

Además, cinco intendentes y 69 concejales en 22 municipios. Será la primera vez que en la provincia se vote con Boleta Única de Papel.