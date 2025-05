Milei miente y al igual que el kirchnerismo usa el dinero público para castigar a los medios que no quiere

En su catilinaria de seis horas de anoche en la plataforma de streaming que funciona como su 6,7,8, el presidente Javier Milei me acusó de haberlo extorsionado para que beneficiara a la revista Fortuna, de Editorial Perfil, con pauta publicitaria del gobierno.

“El señor Ceferino Reato me escribía de manera muy violenta llorándome por 2 mil dólares por mes de pauta”. Según su relato, yo le reclamaba sacarle la publicidad a otra revista de economía y negocios para dársela a Fortuna, que edito.

“Esto para que sepan lo que son los periodistas. Son extorsionadores”, afirmó el Presidente.

Milei miente descaradamente; nunca le pedí, ni le reclamé, ni le lloré ni lo extorsioné; ni 2 mil dólares ni nada. Y la frase: “Me escribía de manera muy violenta”, me enternece viniendo de un pacifista como él.

Soy periodista, honesto como tantos colegas, y en Fortuna me dedico a la parte editorial (periodística) ya que las funciones comerciales están a cargo de otras personas, como ocurre en todos los productos periodísticos.

La mentira del Presidente me sorprende mucho porque teníamos una buena relación desde hace años, cuando compartimos algunos programas en Intratables, por América TV.

Fuera de cámara, lo trataba correctamente, como a cualquier otra persona. Pero sus opiniones, y más que nada sus modos desaforados, a veces groseros, no lo hacían muy agradable para muchos colegas e invitados, que ni lo saludaban cuando se apagaban las cámaras.

Luego, cuando me tocó entrevistarlo, solo o en algún programa de panel, siempre lo traté con el respeto que merece cualquier persona. Cosa que él valoraba porque detestaba —detesta— que lo ninguneen o consideren un ignorante o un improvisado.

Por eso, en su primer año como diputado, en 2022, fue invitado a los Premios a las Mejores y Mayores Empresas del País que la revista Fortuna organiza todos los años. Y hasta entregó uno de los galardones.

Javier estaba muy contento. Cuando lo invité, le dije que era un evento tranquilo, donde se premiaba a las mejores empresas según sus números en los balances; que no había discusiones ni conflictos. Me contestó que me quedara tranquilo, que se iba a portar bien. Y lo hizo.

En la campaña, apoyé en varios programas televisivos su propuesta de eliminar la pauta publicitaria del gobierno nacional a los medios periodísticos. Me parecía que, en una necesaria fase de ajuste del gasto público, no se podía seguir gastando tanto en ese rubro. Es cierto que el gobierno de Milei eliminó la pauta que manejaba la secretaría de Prensa y Difusión, pero creó otras “cajas de reparto”, más discretas y suculentas, que es la materia central del intercambio por WhatsApp al que se refirió anoche el Presidente.

Comenzó el 12 de septiembre de 2024, a las 14:47, cuando le adjunté una captura de pantalla que demostraba cómo la empresa de mayoría estatal YPF —la más grande del país— discriminaba concretamente a la revista Fortuna, y le preguntaba: “¿Cómo puede ser? Si no había pauta. Y si hay, ¿por qué Forbes sí y, por ejemplo, Fortuna, no. Es el mismo rubro. Ya les pregunté a las autoridades de YPF, a ver qué responden”.

Charlamos un poco de la privatización de YPF y al final, señaló: “Mañana pido que consulten a YPF y te cuento lo que me dicen”.

Mi respuesta fue: “Muy bien, Presidente. Es que yo respaldo la ausencia de pauta periodística, como lo digo públicamente. Pero que sea para todos”.

Obviamente, nunca me contó nada. No podía porque —como ya es público y notorio— la discriminación no es solo a Fortuna sino a todos los productos de Perfil debido al odio que Presidente le profesa al fundador de esta revista y de esta editorial, Jorge Fontevecchia.

En concreto, YPF como el Banco Nación y otras empresas y agencias estatales forman parte del esquema de pauta periodística montado por el gobierno libertario.

Tomemos el caso de YPF. La primera idea de Milei era privatizarla, pero la oposición legislativa no quiso. No insistió demasiado y colocó al frente a profesionales del sector de petróleo y gas, con amplia trayectoria en Tecpetrol, la petrolera de Techint, pero reservó el área de Prensa y Marketing para Guillermo Garat, colocado allí por Santiago Caputo, el asesor que integra el llamado triángulo de acero del gobierno.

Según los propios números de YPF, en 2024 solo en Prensa gastó el equivalente a unos 90 millones de dólares.

Como el kirchnerismo, Milei usa el dinero público para castigar a los periodistas o medios que no quiere. Y, como tantos, apuesta al “miente, miente, que algo quedará”.