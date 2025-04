Milei y su Rosca de Pascuas: "La gente no odia lo suficiente a estos sicarios, supuestos periodistas"

Vladimir Putin paró la guerra. Zelensky dijo que Ucrania tampoco atacaría este fin de semana... Pero para los insultos que el presidente Javier Milei dedica a diario a los periodistas que no lo aplauden no se interrumpe "ni por Pascua". Así este sábado, pasadas las 8 de la noche, subió un mensaje a su cuenta de X con el título, en mayúsculas, de “PERIODISTAS MENTIROSOS”. Allí arrancó diciendo: “Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué. Me quedé corto”.

Luego redobló su furia, afirmando: “Se han superado diciendo que amenacé al campo y se fueron al carajo totalmente diciendo que un tweet festejando la internalización del Principio de Imputación de Menger es comparable a la política de Guillermo Moreno poniendo una pistola en la mesa para controlar precios”.

El presidente cerró su texto con fuertes palabras 'Pascual': “En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos. ¡CIAO!”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Posteo de Javier Milei contra el periodismo

En la semana Milei había atacado de manera furiosa a Joaquín Morales Sola, tildándolo de "imbécil que con su pluma envenena a los argentinos": “Desperté a la mañana y encontré un mensaje de José Luis Daza en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía, Robert Merton, lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización”, publicó Milei en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje, el mandatario agregaba: “Dedicado a ese imbécil, que con su pluma envenena a los argentinos y había osado escribir que yo me rodeaba de mediocres para poder brillar. Encima, anoche se la ha visto mentir de modo descarado con el tema de las retenciones (por suerte tenía en frente alguien serio y le paró el carro), mientras defendía al poeta que no distingue la ficción de la realidad".

El freno a retenciones que quieren imponer algunos diputados

La Comisión de Agricultura, presidida por el radical Atilio Benedetti, estudia seis proyectos para que las retenciones no puedan incrementarse este año y que sea permanente la rebaja impuesta desde el 27 de enero pasado.

Los diputados cordobeses Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, que presentaron uno de estos proyectos, expresaron públicamente su enojo ante la decisión de Milei de volver a subir las retenciones a partir de junio.

Gutiérrez denunció: “Si el Gobierno realmente quiere que ingresen dólares, no tiene que especular con que el Agro liquide rápido; tiene que establecer reglas claras y sostenibles. El Campo es el sector más importante de nuestra economía; el que más dólares trae a la Argentina y ya esta cansado de gobiernos que le prometen quitar las retenciones y nunca cumplen, o cumplen a medias y después se las vuelven a imponer”.

Su compañera Torres, por su parte, señaló que “el sector agropecuario y agroindustrial es el motor productivo de la Argentina. No puede seguir siendo la variable de ajuste de los gobiernos de turno. Necesita reglas claras, previsibilidad y una política fiscal seria, no más parches ni improvisación. Sin previsibilidad no hay inversión, ni empleo, ni futuro”.

HM/HB