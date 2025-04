El diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón, denunció una "campaña coordinada y global" para estigmatizar al colectivo LGTBQ+ impulsada desde el propio Gobierno nacional.

"Las declaraciones del presidente (NdR: Javier Milei) en Davos, sumadas a la operación mediática encabezada por Viviana Canosa durante esta semana, retoman una falsa asociación histórica entre homosexualidad y pedofilia", indicó el legislador socialista de Santa Fe en declaraciones radiales.

Para Paulón, los recientes ataques desde sectores oficialistas no son hechos aislados, sino parte de una avanzada ideológica que busca criminalizar a minorías mediante discursos de odio. Es por eso que apuntó directamente contra Milei, a quien acusó de "dar la bandera de largada" de una ofensiva basada en la estigmatización.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El legislador sostuvo que esta narrativa, lejos de ser nueva, se reactualiza con mayor gravedad cuando proviene de las más altas esferas del poder político. "No se puede permitir que el presidente de la Nación alimente discursos de odio que nos retrotraen a épocas de persecución y violencia", sostuvo en diálogo con Splendid AM 990.

Escándalo Canosa: la respuesta de Patricia Bullrich a la conductora y las revelaciones sobre el polémico Tim Ballard

Diputado nacional Esteban Paulón

Las acusaciones de Paulón contra Agustín Laje y el caso $LIBRA

Paulón también vinculó esta ofensiva a figuras internacionales de la ultraderecha. Hizo mención específica al exlíder de una ONG estadounidense contra la trata de personas, Timothy "Tim" Ballard, quien tiene múltiples denuncias por abuso sexual. Además, afirmó que Ballard fue presentado como referente ante organismos públicos por Agustín Laje, intelectual cercano al presidente y director de la Fundación Faro. "Ballard firmó convenios con dependencias estatales, y queremos saber cuántos y cuáles están vigentes", advirtió.

En esa línea, denunció que la Fundación Faro "recibió fondos millonarios provenientes de empresarios, que se justificaban como destinados a pequeñas causas solidarias". "Es la misma estructura usada para justificar el desvío de dinero en el escándalo de Libra", indicó.

Sobre este punto señaló que la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prevista para el próximo martes será clave: "Debe dar explicaciones concretas. El oficialismo intenta evitarlo, pero el Congreso ya votó su comparecencia".

Finalmente, valoró la capacidad de reacción del movimiento LGTBQ+ y de la sociedad civil: "Frente a los discursos de Davos, hubo una respuesta masiva. No hay lugar para este tipo de odio. El colectivo está más organizado y respaldado que nunca". También remarcó que los ataques tienen motivaciones profundas: "No se trata sólo de una cuestión moral o religiosa. El movimiento LGTBQ+ fue uno de los más transformadores del siglo XXI. Ha cuestionado estructuras de poder, modelos familiares tradicionales, y ha reivindicado la libertad individual. Por eso nos atacan: porque representamos un peligro para el control social y político que algunos quieren restaurar", expresó.

Las mentiras de Agustín Laje sobre la pauta oficial

Timothy Ballard

La acusación de Viviana Canosa que generó un escándalo

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (Protex) abrió una investigación preliminar de oficio a raíz de las expresiones públicas de Viviana Canosa. Lo hicieron la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo ante dichos que involucrarían a Lizy Tagliani con situaciones de supuesta explotación sexual de menores.

Juan Manuel Dragani, abogado de Canosa, dijo esta semana a la salida de Comodoro Py que se presentaron ante el fiscal Carlos Stornelli donde denunciaron "hechos, locaciones y nombres". Fue luego de las contundentes declaraciones y acusaciones de su clienta en contra de Tagliani y Costa, vinculada a supuestas pruebas que tiene en contra de las humoristas.

En este marco, Dragani confirmó que "la causa está bajo secreto de sumario" para cuidar lo presentado, destacó que la ex Intrusos "no va a denunciar hechos de los que no tenga pruebas" y sostuvo que en lo presentado "hay un poco de todo". "Ya está todo en manos de la Justicia. El llamado a indagatoria es muy pronto, se debe investigar todo lo presentado", remarcó.

En medio de la declaración de Canosa en Comodoro Py, Lizy Tagliani enfrentó sus dichos, negó rotundamente las acusaciones de abuso de menores y de formar parte de una supuesta red de pedofilia. "Quiero arrancar esto para hablarles y decirles a todos esto que me está pasando es mentira, nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad", expresó.

La pelea entre Milei y Canosa

Esta semana, el libertario se pronunció en redes sociales en medio del escándalo mediático que involucró a la periodista y tomó partido por la conductora Mariana Fabbiani, quien también se enfrentó con la ex Intrusos.

“¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”, sostuvo el Presidente en alusión al conflicto televisivo que se desató tras los dichos de Canosa y el fuerte descargo que Fabbiani realizó al aire en DDM (América TV).

La tensión comenzó luego de que Canosa emitiera comentarios personales sobre la vida privada de Fabbiani, lo que generó una reacción pública e indignada de la conductora. “¡Basta! Decí lo que tengas que decir, cortala con las amenazas”, exclamó Fabbiani en el arranque de su programa, y agregó con dureza: “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Todo el medio sabe lo que es Viviana Canosa”.

Además, Fabbiani cuestionó directamente a Adrián Suar y al contenido emitido por Canal 13: “Adrián, ¿qué estás haciendo con la pantalla de Canal 13? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite?”, planteó con tono crítico.

Durante la apertura de su programa, Canosa respondió y sostuvo que Milei la dejó "sin tres laburos con la guillotina" y contraatacó: "Usted Presidente, maquille menos la realidad, maquillese menos y atienda la realidad, por algo usted le molesta tanto". Y sostuvo, sin atenuantes: "Nunca en mi vida -después de la Dictadura- vi un presidente más autoritario que Javier Gerardo Milei y su hermana Karina Milei".

NA / Gi